微软中国与小冰公司达成战略合作，首批覆盖人工智能金融、汽车及内容生产

IT之家 11 月 24 日消息 今天,微软中国与小冰公司在北京宣布达成战略合作,面向广大 To B 重点行业客户,联合推出一系列人工智能 + 云计算商业化解决方案。首批微软和小冰共同联合推出的解决方案将覆盖人工智能金融、人工智能汽车及人工智能内容生产等三个垂直领域。

IT之家现场了解到,以 “2020 行业深耕计划”为契机 , 微软中国将为小冰公司提供一系列优势资源,全面联合市场拓展、联合销售 , 以及合作伙伴生态系统的联合创新。

小冰是一套完整的、 面向交互全程的人工智能交互主体基础框架,包括核心对话引擎、多重交互感官、第三方内容的触发与第一方内容生成,和跨平台的部署解决方案,相关领先技术覆盖自然语言处理、计算机语音、 计算机视觉和人工智能内容生成等人工智能领域。该框架是目前全球范围内最成熟和最大的该类框架,其交互总量约占全球人工智能交互总量的 60%。小冰项目于 2013 年底在微软 (亚洲)互联网工程院立项,采取代际更新的方式,逐年完善其基础框架结构,实现大规模跨平台部署、多模态交互、全双工语音交互,及包括文本创作、声音创作、视觉创作在内的人工智能创造能力。在全球多个国家和地区,小冰单一品牌已覆盖 6.6 亿在线用户、4.5 亿台第三方智能设备和 9 亿内容观众。

2020 年 7 月 13 日,小冰从微软公司分拆,独立发展。

微软和小冰共同推出人工智能商业化解决方案将采用微软智能云 Azure 作为服务中国及全球市场的云计算运营平台,将完善的人工智能交互体验融入关键行业的典型应用场景中,通过打造可复制、可推广、可成长的解决方案,满足客户推进业务模式转型创新的多样化需求。以小冰在 To C 领域技术优势和独有的竞争力,以及 To B 商业实践中所取得的成功经验为基础,结合微软中国在关键行业中的广泛而深入的客户资源,首批微软和小冰共同联合推出的解决方案将覆盖人工智能金融、人工智能汽车、人工智能内容生产等三个垂直领域。

人工智能金融:小冰是目前全球范围内规模第一的金融文本摘要生成平台。自 2017 年 11 月起,小冰与万得资讯、华尔街见闻等国内主要金融信息服务提供商合作, 为其用户提供由人工智能技术生成的上市公告文本摘要。上述服务覆盖全部 26 类金融类别,服务对象包括国内 90% 以上的金融机构交易员及 40% 以上的个人金融交易者。小冰人工智能技术的赋能,有效保证金融信息服务的稳定性、准确性及时效性,弥合投资机构、投资者与市场之间的信息鸿沟。

人工智能汽车:在汽车领域,小冰已成为华人运通等汽车品牌的深度共创合作伙伴,从前装设计阶段开始,与汽车厂商共同打造虚拟出行伙伴,在实现全车级语音控制的基础上,为用户提供自然而富有情感的互动。得益于人工智能技术,车载智能助手不仅仅是一位高效的助手,更是一位知冷暖、懂悲欢的亲密出行伙伴,为用户带来更美好温暖的出行体验,助力汽车厂商向智能化时代跃迁。

人工智能内容生产:小冰是人工智能创造领域的先行者,旨在通过人工智能技术 ,学习优秀的人类创造者的能力,进行基于文本、声音和视觉的内容生成,并倡导通过人工智能技术解决高度定制化内容的供需矛盾。在视觉内容生成领域,小冰的设计能力已在工业设计、数字印刷图案设计、纺织服装面料设计、包装设计等领域落地,旨在协助各领域改善设计方面的短缺。目前,小冰能够稳定设计三十余种主流风格,并实现按需创作,其图案的设计多样性达到 10 的 26 次方。多条面向量产化的生产线已实现产业化贯通,与中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同推出的人工智能纺织服装图案设计平台已投入生产。

在不久前召开的微软中国年度合作伙伴生态大会 (CPC 2020 )上,微软中国正式推出”合作伙伴深耕项目”及作为其核心举措的 “2020 行业深耕升级计划”,承诺充分动员微软各个部门,以产品技术、销售渠道、 客户网络以及整个生态系统的合力,为合作伙伴扩大影响、提升受益、转型发展提供全方位的鼎力支持。

在整个生态中,小冰公司作为微软中国的战略合作伙伴,将得到微软中国为合作伙伴生态系统提供的优势资源与全力支持,拓展更广阔的发展空间。事实上,在今年微软合作伙伴大会现场,小冰已面向整个微软中国区生态系统生动展现了自己的实力。接下来,微软还会为小冰提供多样化的舞台,探索更多人工智能商业化应用。