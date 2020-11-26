中芯国际：公司客户需求强劲，订单饱满

IT之家 11 月 26 日消息 中芯国际在互动平台表示，目前公司正常运营，公司和美国相关政府部门等进行了积极交流与沟通。

中芯国际称，公司客户需求强劲，订单饱满，第三季度产能利用率接近满载。展望 2020 年全年，公司的收入目标上修为 24% 至 26% 的年增长。全年毛利率目标高于去年。目前没有看到明显的客户转单现象，公司与客户保持积极沟通、紧密配合的合作伙伴模式。

IT之家了解到，在 11 月 12 日举行的业绩说明会上，中芯国际首席财务官高永岗博士介绍，中芯国际在 2020 年底三季度销售收入创新高，达到了 10 亿 8,300 万美元，环比增长 15.3%，同比增长 32.6%。客户需求强劲，订单饱满，晶圆平均价格环比成长是三季度收入成长的主要因素。另外，其他业务收入也是三季度业务成长的主要动力之一。毛利为 2 亿 6,200 万美元，创历史新高。毛利率为 24.2%，高于原来的指引，主要是由于产品组合向好，晶圆 ASP 上升，以及其他业务收入成长。毛利率环比有所下降，主要是由于折旧成本的增加。

联合首席执行官梁孟松博士表示，中芯国际第一代先进工艺技术 14 纳米工艺平台相对完整，产品应用广泛，包括通讯、消费、电脑、互联网、车载等各类平台。14 纳米在去年第四季度进入量产，良率已达业界量产水准。第二代先进工艺技术 n+1 正在稳步地推进中，n+1 正在做客户产品验证，目前进入小量试产，产品应用主要为高性能运算。相对于第一代先进技术，第二代技术平台以低成本客制化为导向，第二代相较于 14 纳米，性能提高 20%，功率减少 57%，逻辑面积减少 63%，集成系统面积减少 55%。总体来说，中芯国际正在与国内和海外客户合作 10 多个先进工艺流片项目，包含 14 纳米及更先进工艺技术。