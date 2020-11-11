中芯国际：Q3 营收 10.8 亿美元，净利润 2.564 亿美元创历史新高

IT之家 11 月 11 日消息 中芯国际发布第三季度财务报告。财报显示，第三季度营收 10.8 亿美元，环比增长 15.3%，同比增长 32.6%，市场预估 9.948 亿美元；第三季度净利润 2.564 亿美元，同创历史新高。

IT之家获悉，中芯国际全年收入增长预期上修为 24%到 26%，全年毛利率目标高于去年。中芯国际 2020 年第三季毛利为 2.62 亿美元，较 2020 年第二季增加 5.4%。预期第四季度收入环比减少 10%-12%，全年收入增长预期上修为 24%-26%。

下面是中芯国际财报内容：

中芯国际截至 2020 年 9 月 30 日止

三个月未经审核业绩公布

（本财报根据国际财务报告准则编制）

财务摘要

2020 年第三季的销售额为 1,082.5 百万美元，相较于 2020 年第二季的 938.5 百万美元增加 15.3%，相较于 2019 年第三季的 816.5 百万美元增加 32.6%。

2020 年第三季毛利为 262.0 百万美元，较 2020 年第二季的 248.6 百万美元增加 5.4%，较 2019 年第三季的 169.8 百万美元增加 54.3%。

2020 年第三季毛利率为 24.2%，相比 2020 年第二季为 26.5%，2019 年第三季为 20.8%。

二零二零年第四季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性，部分已于之后的前瞻性陈述中阐明。本公司预期：

季度收入环比减少 10% 至 12%。

毛利率介于 16% 至 18% 的范围内。

中芯国际首席财务官高永岗博士评论说：“三季度公司收入继续创新高 , 达 1,083 百万美元 , 环比增长 15.3%, 同比增长 32.6%；毛利为 262 百万美元，归属于公司的应占利润为 256 百万美元，税息折旧及摊销前利润为 653 百万美元，同创历史新高。全年收入增长预期上修为 24% 到 26%，全年毛利率目标高于去年。”

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说：“成熟应用平台需求一如既往强劲，来自于电源管理、射频信号处理、指纹识别，以及图像信号处理相关收入增长显著。先进技术应用多样，第一代先进技术良率达业界量产水平，第二代进入小量试产。公司产能稳步扩充，产能利用率维持高位。

中芯国际表示，作为代工企业，面向海内外多元化客户，自成立以来严格遵守经营地法律，合法合规经营。我们与供应商、客户及相关机构保持积极的沟通，全面评估美国出口管制对公司生产与运营的影响。目前公司正常运营，短期内出口管制对公司产生一定影响，但影响可控。公司会继续跟进此事，并持续评估影响。感谢客户的信任、供应商的支持和公司全体同仁的共同努力。