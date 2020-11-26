NASA 为登月任务组装火箭，预计明年首飞

为推进 “阿耳忒弥斯”（Artemis）重返月球计划，美国宇航局 (NASA)的工程师开始组装发射航天器的巨型火箭，预计在 2024 年将第一位女性送上月球。

图 1：固体助推器是组装 SLS 火箭的首批组件，这将有助于支持剩余的火箭组件和猎户座飞船

NASA 的 “阿耳忒弥斯”重返月球计划目标是在 2024 年将首位女性和一名男性送上月球。首次任务预计将于 2021 年进行，在没有宇航员的情况下绕月飞行两次。第二次任务（Artemis II）将于 2023 年进行，将搭载宇航员，并为第三次任务（Artemis III）将宇航员带到月球表面做准备。

NASA 表示，这种巨型火箭被称为太空发射系统 (SLS)，是该计划的重要组成部分，其首个助推段部分已于本周早些时候被安放在佛罗里达州肯尼迪航天中心的移动发射装置上，为明年的首次飞行做准备。NASA 还希望能把 SLS 火箭送到火星和其他 “太空目的地”。在升空之前，双固体火箭助推器将由 10 个部分组成。

图 2：NASA 的首次 “阿耳忒弥斯”任务（Artemis I）预计将于 2021 年进行，在没有宇航员的情况下绕月飞行两次

NASA 表示，一旦组装完毕，SLS 火箭的高度将超过自由女神像，发射时的推力将比大约 50 年前为阿波罗任务提供动力的土星 V 火箭高出约 15%，将成为有史以来建造的最强火箭。

然而，“阿耳忒弥斯”计划一直受到开发延误和成本超支的困扰。与 NASA 重返月球计划合作的公司 Jacobs 综合流程经理安德鲁 · 肖布尔 (Andrew Shroble)称：“把 SLS 火箭首批组件安放在移动发射装置上，是阿耳忒弥斯计划的一个里程碑。这表明这项任务真正落实成型，火箭和飞船很快就会被送上发射台。”