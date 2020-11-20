创企尝试用新方法回收火箭：伞降 + 直升机抓取

当地时间周四，卫星发射服务提供商 Rocket Lab 将 30 颗微型卫星送入近地轨道，并首次尝试回收火箭助推器。这家公司希望也能像 SpaceX 那样，将来能够回收并重复使用运载火箭以节省成本。

Rocket Lab 的主打火箭是 Electron。此前，该公司已经进行了 15 次所谓的 “消耗性发射”，即每次都使用全新火箭执行任务，无法回收。直到 2019 年，Rocket Lab 宣布推出火箭回收计划。

Rocket Lab 的火箭回收方式与 SpaceX 截然不同，后者的猎鹰 9 号火箭助推器发射后会自动降落在着陆垫或无人回收船上，而 Rocket Lab 则希望以更受控的方式将助推器带回地球：到达指定高度后，助推器将展开减速伞和主降落伞来减缓下落速度，然后直升机会抓住降落伞的绳索，防止其落入海洋。

在最新的第 16 次发射中，Rocket Lab 在该公司位于新西兰的主要设施发射 Electron 后，就遵循了上述步骤，包括展开降落伞。然而，最后一步却未能成功，直升机未能在空中抓住助推器，导致其最终坠入太平洋。Rocket Lab 计划将助推器从水中打捞出来，并将其送回工厂进行详细检查。

工程师们为其助推器配备了额外的传感器，以便在发射和降落过程中收集数据，该团队想要更多了解助推器在往返太空时所处的状态，以便确认直升机空中抓取时的最佳时机。如果这枚助推器的状态足够好，将来有可能再次用于发射。（小小）