侵犯著作权罪，嘀哩嘀哩 D 站创始人温博特获刑三年三个月

IT之家11月26日消息 澎湃新闻报道，11 月 26 日，D 站相关人员涉嫌侵犯著作权案在上海市徐汇区人民法院公开开庭审理。D 站创始人温博特以侵犯著作权罪获刑三年三个月。

2015 年 6 月至 2019 年初，被告人温博特以公司名义经营 www.dilidili.com 等网站（简称 D 站）。期间，被告人温博特雇佣被告人郑东杰、被告人林星先后担任公司在线部主管，负责网站影视作品的播放、下载等技术管理；雇佣被告人黄婷（系温博特女友）担任商务部主管，负责网站广告招商等。

被告人温博特等人在经营 D 站期间，未经著作权人许可，通过网站向公众传播上海童园文化传媒有限公司、北京爱奇艺科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、上海新创华文化发展有限公司等权利单位享有许可使用权的作品共计 6000 余集，并通过网站发布广告谋利。2020 年 6 月 4、5 日，公安机关先后将被告人温博特、郑东杰、林星、黄婷抓获，4 人到案后对主要犯罪事实均供认不讳。公诉机关认为，被告人温博特、郑东杰、林星、黄婷结伙，以营利为目的，未经著作权人许可，通过信息网络复制发行他人的影视作品，情节特别严重，涉嫌侵犯著作权罪。2020 年 10 月 10 日，公诉机关以侵犯著作权罪对上述 4 名被告人提起公诉。

IT之家获悉，徐汇区人民法院认为，被告人温博特在本案中系主犯，其余三人系从犯；四名被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处理；被告人温博特未得到被害单位的谅解，不适用缓刑。

最终，徐汇区人民法院一审判决：温博特以侵犯著作权罪被法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币 100 万元；禁止其三年内从事互联网视频网站职业。其余三名被告人均获缓刑。