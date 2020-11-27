华米将推出 GTS 2 mini 手表：更轻薄更精致

IT之家 11 月 27 日消息 根据华米创始人黄汪的消息，华米将推出 GTS 2 mini 手表，外观更轻薄更精致。

根据华米微博的消息， GTS 2 mini 手表将于 12 月 1 日发布，与此同时，官方还将发布超大杯 Amazfit Pop Pro 手表，支持高精度 GPS。

IT之家了解到，10 月底，华米发布了 Amazfit Pop 手表，搭载一块 1.43 英寸高清彩色显示屏，在健康方面支持血氧饱和度测量、全天候心率监测、睡眠监测、压力监测等。同时，AmazfitPop 还支持 60 余种运动模式和 50 米防水，具备消息通知提醒、NFC 公交门禁、支付宝离线支付等功能。价格方面，AmazfitPop 售价 349 元。

华米官网显示，华米科技成立于 2013 年，是一家基于云的健康服务提供商，拥有全球领先的智能可穿戴技术。华米科技也是中国首家登陆美国资本市场的智能硬件创新公司，于 2018 年 2 月在美国纽约证券交易所（NYSE）上市。公司拥有 AMAZFIT自主品牌的七大系列智能手表产品，包括智能运动手表系列、基础智能手表系列、旗舰智能手表系列、健康手表系列、时尚智能手表系列、户外智能手表系列以及 X 系列。