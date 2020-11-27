小米联合创始人林斌将 18 亿 AB 股转换，雷军投票权飙升至 69%

11 月 27 日消息，小米联合创始人林斌将 18 亿 A 类股转化为 B 类股。转换完成后，林斌持股 A 类股只有 4.66 亿股，持有 B 类股为 19.33 亿股。

对于刚刚公布业绩远超预期就陷入 “得屌丝者得天下”的小米来说，再一次引发了市场热议。林斌突然转换股份，如何解读，林斌又意欲何为？

林斌是要准备减持套现吗？

小米拥有 AB 股，A 类股不能自由流通，必须转为 B 类股才能流通，每股 A 类股可以转为一股 B 类股。

那么，林斌从 A 类股转为 B 类股是为了套现吗？

值得注意的是林斌从小米上市后至少套现了两次。

2019 年 8 月，港交所披露易显示，林斌连续三日卖出小米股份，8 月 21 日以 9.0731 港元卖出 2670 万股公司股票；8 月 22 日卖出 555.96 万股，8 月 23 日卖出 904.76 万股，三日共计卖出 4130.72 万股，套现大约 3.7 亿港元。

林斌套现后，引发了行业轩然大波，因为当时公司在不断回购股票，高管却选择减持套现，这种情况在成熟资本市场上并不多见。随后，股民用脚投票，小米股价不断承压。

今年 9 月 24 日，林斌通过大宗交易再度出售 3.5 亿股，套现近 80 亿港元，有接近小米的知情人士则表示，林斌并非要抛售套现，而是要委托给信托。

虽说是委托信托，但根据 9 月 25 日盘前数据，林斌的 3.5 亿股已经通过大宗交易卖出了，且在二级市场开始流通。通过本次出售，林斌累计套现 78.925 亿港元。

因此，本次林斌从 A 类股转为可流通的 B 类股，大家自然想到，林斌是否又要套现？

不过，上次减持 3.5 亿股后，小米紧急发布禁售期承诺，根据小米发布的自愿性公告得知，林斌剩余股份会锁定五年。即自 9 月 15 日起五年内，林斌及其控制实体均不会再出售股份，此前已安排捐赠给家族慈善基金的 1.2 亿股 B 类股除外。

因此，有香港券商分析人士对新浪港股表示，为安抚市场情绪，前有五年承诺，林斌此次应该不是为了减持套现。

那，林斌此举是为了什么呢？

小米作为港股第一家同股不同权企业，A 类股拥有超级投票权，一股等于 10 票表决权，只有雷军和林斌持有；B 类股市一股一票，除了雷军、林斌，各大创始人和投资者持有。

对于林斌此举真正意图，香港各大分析师也是观点不一。有分析师表示，“可能是技术性转换，因为要维持同股不同权的比例”；另有分析师表示，“他说他自己五年内不出售，无说其他人或受托人不能出售”；还有香港券商分析师表示，“林斌此举可能是要放权”。

辉立资本管理（香港）执行董事黄伟杰表示，“他早前持续抛售小米套现，本次 A 类股转为 B 类股可降低个人控制权。”还有业内分析人士表示，“削弱林斌投票权，理顺事权与投票权的统一关系，让做事的人有权利决定，利好小米未来发展。”

虽然，大家观点不一，但数据不会撒谎。

据新浪港股统计，转让之前，林斌持股 22.68447 亿股 A 类股和 1.3147 亿股 B 类股，持股占比 9.94%，但拥有 27.63% 的投票权。雷军持股 42.2664 亿股 A 类股和 24.439 亿股 B 类股，持股占比 27.56%，拥有 54.14% 的表决权。

不过，林斌此次转让之后，林斌持股不变，但表决权被稀释为 10.22%，雷军表决权大幅提升至 69.24%。雷军表决权的提升，将对公司重大决策方面的影响力更大。

对于林斌此举会不会是为了退休？

某香港独立股评人几乎肯定地表示，“不太可能”。

此前，外界关于林斌可能在小米内部退居二线的猜测不断涌出。从 2019 年起，林斌职位有诸多变动，逐步卸任集团总裁、手机部总裁职务，继续担任集团副董事长，并从 7 月起出任小米新成立的战略委员会副主席。

2019 年底，小米发布内部邮件，管理层晋升王翔为集团总裁，负责本公司全球业务以及中国大陆以外所有地区的营运。

2020 年 1 月，常程加入小米，担任小米集团副总裁。

2020 年 6 月，杨柘加入，担任小米集团副总裁、中国区首席营销官（CMO），负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作。

2020 年 7 月底，小米任命曾学忠担任小米集团副总裁兼手机部总裁，负责手机产品的研发和供应链等业务，向雷军汇报。

9 月，小米再度引入碧桂园原副总裁彭志斌，出任小米集团副总裁兼首席人力官，负责人力资源战略规划及人力资源体系建设等工作。