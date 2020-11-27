曝小米显示器 34 寸本月最后一单出货后将暂停供应

IT之家 11 月 27 日消息 本月初，视讯堂消息称小米的 34 寸带鱼屏显示器型号，之后可能无法再保持 1999 元的价格进行销售。今天，视讯堂发布最新消息，称小米显示器 34 寸带鱼屏型号本月将完成最后一单出货，然后因三星无屏供应原因，该型号暂停出货销售。

视讯堂称，小米最后一批 34 寸生产交单数量为 2000 台，本月出货后续再无屏可用。预测后续小米 34 寸的成本大概率有大幅的上涨，而且 2021 年第一季度内估计都无法恢复该型号的供应。

IT之家了解到，小米与 2019 年 10 月 17 日发布了这款 34 英寸的小米曲面显示器，这也是小米首款显示器，采用了 3440x1440 的超清分辨率与 21:9 比例的面板，定位游戏娱乐体验，1500R 曲率设计，121% sRGB 色域支持，同时还拥有 144Hz 刷新率和 AMD 的 FreeSync 同步技术。

今天 10 月份，小米发布了 24.5 英寸快速液晶显示器。小米 24.5 英寸快速液晶显示器搭载了 24.5 英寸的快速 IPS 屏，1080p 分辨率，144Hz 刷新率，拥有 2ms 的 GTG 响应速度，支持 Adaptive-Sync 实时同步技术。小米 24.5 英寸快速液晶显示器还拥有 95% DCI-P3 高色域，通过了 DisplayHDR 400 认证。设计方面，这款显示器采用了三边窄边框的设计，配备了可旋转升降的支架，接口有两个 HDMI 2.0、一个 DP 1.2 、耳机接口和 DC IN 电源接口。价格方面，小米 24.5 英寸快速液晶显示器首发 999 元，目前售价 1499 元。