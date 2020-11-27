三星 Galaxy Buds Beyond 爆料：支持主动降噪，音质提升

IT之家 11 月 27 日消息 根据外媒 Sammobile 的消息，三星将在推出 Galaxy S21 时带来新款耳机，命名可能是 Galaxy Buds Beyond。

▲三星 Galaxy Buds +

据介绍，这款耳机的入耳设计与 Galaxy Buds/Buds + 相同，与之前发布的 Galaxy Buds Live 不属于同一系列。

为了提高音质，新款 Galaxy Buds 进行了常规的升级。消息来源透露，新款 Galaxy Buds 的环境模式将改进。新款 Galaxy Buds 的卖点可能是主动降噪，而且降噪性能应该比 Galaxy Buds Live 要好。三星 Galaxy S21 预计将于 2021 年 1 月初发布，新款 Galaxy Buds 也会在同一天发布。

IT之家曾报道，今年8月份，三星发布了 Galaxy Buds Live 国行版，售价为 1199 元。设计方面，三星 Galaxy Buds Live 顺应耳朵和脸部曲线，抛光处理光滑饰面，搭配了灵感来自于珠宝盒的外壳。三星称， Galaxy Buds Live 柔和地贴合耳廓，全天佩戴也不易感到疲劳。人体工学设计让其佩戴舒适无异物感，提供两种耳塞翼尖尺寸以达到舒适佩戴效果。