三星 Galaxy Note 20 (Exynos) 摄像头 DXOMARK 评分 120 分，未能挤进前十

IT之家 11 月 25 日消息 11 月 24 日，DXOMARK 公布了三星 Galaxy Note 20（Exynos 版）相机评分，该版本对应的国内型号为 Galaxy Note20 5G，目前售价 5999 元，低于售价 8138 元的 Galaxy Note20 Ultra 5G。总体评价 “表现坚实、性能靠谱”。

据IT之家了解，尽管两款手机摄像头配置不同，但根据最新的测评标准，DXOMARK 得分均为 120 分，并列第 16 名。Note 20 主摄等效焦距为 26 毫米，f/1.8 光圈，搭配 1200 万像素 1/1.76 英寸传感器，具有全像素双核相位检测自动对焦（PDAF）和光学防抖（OIS）功能；而 Note 20 Ultra 主摄采用了 1/1.33 英寸，1 亿 800 万像素 Quad Bayer 传感器。

Galaxy Note 20 标准版超广角镜头采用了 1200 万像素 1/2.55 英寸传感器，镜头等效 13 毫米焦距。远摄镜头没有采用 Ultra 版本的潜望镜式变焦镜头，而是选择利用 6400 万像素传感器进行数码变焦。

根据 DXOMARK 描述，三星 Galaxy Note 20 在所有测试中都展现了坚实的实力，静态摄影评分 123 分，其曝光效果通常非常出色，颜色性令人赏心悦目，在高对比度场景中也可以拍出宽广的动态范围。此外，预览图像质量也是 Note 20 的一大优势，屏幕显示准确，但是HDR实时预览有所欠缺。视频方面，Note 20 整体表现称职，防抖有效，对焦速度很快，动态范围广。但是振铃效应明显，高频区域有混叠和摩尔纹，纹理表现稍弱。低光照视频拍摄噪点控制良好，看起来干净。

优点：

户外照片动态范围广

显色性出色，屏幕预览准确

近距变焦照片的细节到位

超广角镜头的视场极大，曝光、色彩优秀

人像散景模拟好

视频拍摄动态范围广，防抖可靠

启用闪光灯后，可在夜间人像上拍出不错的面部曝光效果

缺点：

室内照片中出现色偏

有色相偏移、色彩量化、振铃效应和重影问题

低光照下曝光偏低，出现红色色偏

中远距变焦照片中的细节不多视频拍摄出现伪像、摩尔纹

在难处理的光线条件下，视频自动对焦跟踪失败

详细评测以及样张请点击：DXOMARK三星 Galaxy Note20 (Exynos) 摄像头评测