唯卓仕三款 f/1.4 E 卡口定焦镜头发布：有 USB 口可升级固件，均不到 2000 元

IT之家11月27日消息 国内摄影器材制造商唯卓仕，于 11 月 25 日发布 AF 33/1.4 E、AF 56/1.4 E 两款索尼 E 卡口镜头，与此前发布的 AF 23/1.4 E 共同组成索尼 APS-C 画幅微单 E 卡口的 “三剑客”，适用于风景、人文、夜景等拍摄。

据IT之家了解，三款新镜头均采用了 STM 步进马达、f/1.4 大光圈、多层镀膜以及 ED 低色散镜片、高折射镜片。此外，三款定焦镜头还有着手动机械光圈环，支持两种光圈调节模式，包装内也附送遮光罩和绒布袋。

唯卓仕的三款镜头最大的特点，便是底部有着 Micro-USB 接口，可以连接电脑进行固件升级。这在国外原厂镜头上是从未见到的，此前只有适马镜头可以搭载专用的 USB DOCK 转接座，在电脑上进行固件升级和调整。

▲适马用于升级镜头固件、调整对焦参数的USB DOCK设备

▲唯卓仕 AF 23/1.4 E 镜头 MTF

▲唯卓仕 AF 33/1.4 E 镜头 MTF

▲唯卓仕 AF 56/1.4 E 镜头 MTF

据IT之家了解，唯卓仕 AF 23/1.4 E 售价￥1799元，AF 33/1.4 E 售价￥1599元，AF 56/1.4 E 售价￥1799元。