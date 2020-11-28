美国感恩节在线销售额达 51 亿美元创纪录，同比增长 21.5％

据 Adobe Analytics 的数据，美国感恩节的在线消费者支出同比增长了近 22%，达到 51 亿美元，创下新的纪录。2019 年感恩节在线销售额为 42 亿美元。Adobe Analytics 分析了零售网站的流量和美国排名前 100 家在线零售商中 80 家的交易。Adobe 称，其中近一半的购买活动是在智能手机上进行的。

提供路边提货服务的零售商网站的流量转换率提高了 31%，反映了在线购物、线下提货的受欢迎程度。

强劲的在线购物数据反映了许多零售商和行业观察家所期望的趋势：在新冠疫情期间，越来越多的消费者正在避开购物中心，在线购买节日礼品。

受新冠疫情影响，包括沃尔玛（Walmart）和塔吉特（Target）在内的零售商纷纷在 10 月中旬与亚马逊 Prime Day 同步开启假日大促，并延长了 “黑色星期五”原本仅持续一天的促销活动。

全美零售联合会（National Retail Federation，NRF）估计，假日季销售额将同比增长 3.6% 至 5.2%，达到 7553 亿美元至 7667 亿美元。NRF 表示，去年该数据增长了 4%，达到 7291 亿美元。在过去五年中，假日季销售的平均增幅为 3.5%。

NRF 表示，假日季销售额中更多的将是在线销售，并预计在线和其他非门店销售额将比去年增长 20% 至 30%。

Adobe 表示，预计 “黑色星期五”和 “网络星期一”将是历史上两个最大的在线销售日。该公司预计，“黑色星期五”的销售额将达到 89 亿美元至 106 亿美元之间，整个假日季节的在线销售额将达到 1890 亿美元。