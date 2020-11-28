韩媒：三星 Galaxy Z Flip 2 将在 S21 系列之后发布

IT之家11月28日消息 据韩媒 TheLec 本周报道，三星 Galaxy Z Flip 2 不会在 S21 系列之前现身，在明年的 Galaxy Unpack 发布上将只有新款 Galaxy S 系列机型会发布，而 Galaxy Z Flip 的后续产品将在明年第一季度之后发布。

IT之家了解到，知名爆料者 DSCC 总裁 @DSCCRoss 本月初也表示，三星 Galaxy Z Flip 2 将延迟到明年夏天。

▲ Galaxy Z Flip，图源三星

三星电子在今年早些时候发布了 Galaxy Z Flip，而不是 Galaxy S20。虽然两款产品都在 2 月的 “三星 Galaxy Unpack 2020”上首次亮相，但 Galaxy Z Flip 与 Unpack 活动在同一个月，而 Galaxy S20 则是在今年 3 月才出场。

韩媒表示，“可折叠手机的普及”是三星第三季度财报中披露的明年战略之一。考虑到市场竞争，Galaxy S 系列和 Galaxy Z Flip 系列的需求有所重叠，因此 Galaxy Z Flip 的后继产品预计在明年第一季度之后发布。

三星 Galaxy S21 系列将会目前 S20 系列周期提前一段时间。三星 Galaxy S20 于今年 3 月初发布，于 1 月开始生产。大多数业界人士和外媒预计 Galaxy S21 的发布时间将比 Galaxy S20 提前 1-2 个月，也就是在明年 1 月中下旬。

此外，韩媒也表示明年的 Unpack 活动将推出新的 Galaxy Buds 2 无线耳机（名称未知）以及 Galaxy S21 系列机型。

目前仅了解 Galaxy Buds 2 （暂称）的开发名称为 Attic（Darakbang），在今年 12 月和明年 1 月的生产量约为 150 万款。

业界预测，三星电子明年的可折叠产品阵容将从三系扩大到最多五系列。Galaxy Z Flip 的后续机型有望在明年第一季度之后发布。一位在三星电子的折叠屏手机业务领域颇为出色的业内人士透露：“ Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 的继任者型号是确定的。”“从目前正在开发的可折叠智能手机中来看，将新增三种新类型”。

此外，三星电子无线业务部门规划团队高级主管李钟敏在上个月举行的电话会议上也表示，“我们计划在 2021 年提高可折叠智能手机产品的价格，并继续加强我们的产品组合以促进折叠屏手机的普及。” “