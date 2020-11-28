CDPR：《赛博朋克 2077》本世代 / 次世代主机存档兼容（互通）

IT之家11月28日消息 众所周知，万众期待的《赛博朋克 2077》将于 2020 年 12 月 10 日正式发售。而今日早些时候，CDPR 官方也讲解了本世代与次世代主机上存档兼容的问题。
官方公告：
👉 PlayStation 👈
如果你在 PlayStation 4 上游玩本作，那么你也可以通过向后兼容功能在 PlayStation 5 同样游玩。
你的 PlayStation 4 的存档可以和 PlayStation 5 兼容，前提是你使用的是同一个 PlayStation 账号。
我们提供了三种不同的选择：
1. 连接到你的 PlayStation Plus 账号，并上传你的存档
2. 通过网线或者无线连接（WiFi）传输你的数据
3. 使用可兼容的存储外设复制并传输你的存档到相同 PSN 账号下的 PlayStation 5 主机。
👉 Xbox 👈
Smart Delivery 可以让你在 Xbox Series X/S 继续游玩 Xbox One 上次的进度。
请确保你已经连接到网络，这样你的存档才能上传至云端，或将你的 Xbox One 和 Xbox Series X/S 连接到相同的网络下，并使用系统网络传输选项。
❗ 推荐配置目前已有更新，囊括了英伟达 GeForce GTX 1660 Super 和 AMD Radeon RX 590。因此您的盒装游戏上可能会印有过期的推荐配置。
IT之家了解到，《赛博朋克 2077》即将登陆 PC、PS4、Xbox One、Stadia 平台。CDPR 此前公布的《赛博朋克 2077》PC 版最新配置需求显示，1080P 最低配置需要 GTX 780/RX 470 显卡 + 英特尔 i5-3570K/AMD FX-8310 处理器，2160P 光追极高配置则为 RTX 3080 显卡 + 英特尔 i7-6700/AMD Ryzen 5 3600 处理器。
通过预购页面显示数据，目前已有 1131812 人预购这款游戏。