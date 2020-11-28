CDPR：《赛博朋克 2077》本世代 / 次世代主机存档兼容（互通）

IT之家11月28日消息 众所周知，万众期待的《赛博朋克 2077》将于 2020 年 12 月 10 日正式发售。而今日早些时候，CDPR 官方也讲解了本世代与次世代主机上存档兼容的问题。

官方公告：

👉 PlayStation 👈

如果你在 PlayStation 4 上游玩本作，那么你也可以通过向后兼容功能在 PlayStation 5 同样游玩。

你的 PlayStation 4 的存档可以和 PlayStation 5 兼容，前提是你使用的是同一个 PlayStation 账号。

我们提供了三种不同的选择：

1. 连接到你的 PlayStation Plus 账号，并上传你的存档

2. 通过网线或者无线连接（WiFi）传输你的数据

3. 使用可兼容的存储外设复制并传输你的存档到相同 PSN 账号下的 PlayStation 5 主机。

👉 Xbox 👈

Smart Delivery 可以让你在 Xbox Series X/S 继续游玩 Xbox One 上次的进度。

请确保你已经连接到网络，这样你的存档才能上传至云端，或将你的 Xbox One 和 Xbox Series X/S 连接到相同的网络下，并使用系统网络传输选项。

❗ 推荐配置目前已有更新，囊括了英伟达 GeForce GTX 1660 Super 和 AMD Radeon RX 590。因此您的盒装游戏上可能会印有过期的推荐配置。