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腾讯申请量子计算相关专利：底层芯片与处理器

2020/11/28 10:39:05 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 28 日消息 腾讯科技 (深圳)有限公司本月获得多项专利，其中就包括一项 “量子芯片、量子处理器及量子计算机”专利。该项专利公开了一种量子芯片、量子处理器及量子计算机，主要涉及量子技术领域。

该项专利公开了一种量子芯片、量子处理器及量子计算机 , 主要涉及量子技术领域。其中所述量子芯片包括底片和顶片 :

  • 顶片上设置有量子比特阵列 , 量子比特阵列中包括呈 M 行 ×N 列的阵列结构分布的多个量子比特 ;

  • 底片上设置有读取腔和比特控制线 ;

  • 底片和顶片之间采用倒装架构实现电性连接。

本申请一方面采用 M 行 ×N 列的表面码结构 , 使得量子比特间具有较好的连接性 , 有益于提升量子体积及降低算法的执行难度 ;

另一方面采用倒装架构 , 实现了量子比特与其他元器件之间的分离布局。

综合上述两方面 , 同时实现较大的比特数量和准确性 , 达到提升量子芯片算力的目标。

IT之家了解到，腾讯早在 2017 年就已进军量子计算领，曾提出用 “ABC2.0”技术布局 (AI、RoBotics、Quantum Computing), 即利用人工智能、机器人和量子计算，构建面向未来的基础设施，探索推动以技术服务 B 端实体产业。

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关键词：腾讯专利芯片处理器

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