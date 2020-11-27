OPPO A53 5G 通过工信部认证：更换为联发科芯片，两千元以内，12 月上市

IT之家11月27日消息 今年 8 月，OPPO 在海外发布了新机 OPPO A53 4G，该手机搭载骁龙 460 芯片，配备了一块 6.5 寸 1600 x 720 分辨率 90Hz 的屏幕，提供 4+64GB 和 6+128GB 可选，起售价为 699 马来西亚林吉特、12990 印度卢比和 2499000 印尼卢比，约合人民币 1153 元。

据外媒 GSMArena 报道，新款支持 5G 网络的 OPPO A53 于近日曝光，新的 OPPO A53 5G 型号为 PECM30 和 PECT30，除Geekbench外，该机现也已通过工信部入网认证，配备了一块 FHD 分辨率的 6.5 英寸 LCD 屏，侧面指纹识别，后置三摄（16MP+2MP+2MP），前置镜头为 800 万像素，提供 4/6/8GB 运存以及 128GB 机身存储，内置 3945mAh 电池。

而恰好，这款 OPPO A53 5G 现已亮相电信产品库：依然采用 90Hz 刷新率屏，搭载联发科天玑 720 芯片。OPPO A53 5G 将在 12 月 1 日正式推出，4+128GB 版本售价 1599 元，6+128GB 版本售价 1799 元，有秘夜黑，流光紫和湖水绿三种配色。按照此前规律来看，电信方面的手机并不一定与官方零售价相同，但也不会相差太多。

IT之家提醒，该机线上竞争力不足以从一众竞品中脱颖而出，预计为线下机型。