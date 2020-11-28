工信部、卫健委：5G + 医疗健康应用试点项目开启申报

IT之家 11 月 28 日消息 根据工信部网站的消息，工业和信息化部办公厅和国家卫生健康委员会办公厅发布关于组织开展 5G + 医疗健康应用试点项目申报工作的通知，通知指出征集并遴选一批骨干单位协同攻关、揭榜挂帅，重点形成一批技术先进、性能优越、效果明显的 5G + 医疗健康标志性应用。

据介绍，本次试点内容将围绕急诊救治、远程诊断、远程治疗、远程重症监护（ICU）、中医诊疗、医院管理、智能疾控、健康管理等 8 个重点方向，鼓励各地、各单位创新 5G 应用场景，通过建设试点项目，推动运用 5G 技术改造提升卫生健康网络基础设施，开展智慧医疗健康设备和应用创新，培育可复制、可推广的 5G 智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。

IT之家注意到，试点项目中的 5G + 远程诊断将依托 5G 网络并积极运用 VR/AR、全息、3D 打印等技术，支持超高清远程多学科会诊（MDT）、远程影像诊断、远程病理诊断、远程超声诊断、远程手术指导、医学教育培训等远程诊断应用，实现 4K/8K 远程超高清会诊以及医学影像、超声、心电等信息的高速传输与共享，并支持电子病历在线融合。另外，5G+健康管理将结合5G网络和医疗健康可穿戴设备、人工智能等技术，针对慢性病、孕产妇、老年人、职业病患者、严重精神障碍患者等重点人群，构建居民个人健康画像，开展疾病危险因素监测和健康管理服务。5G+智能疾控将结合5G网络和全国传染病防控哨点，支持各地传染病监测、筛查、流行病学调查、密切接触者追溯、疫苗配送管理等，可及时掌握和动态分析重点人群疾病发生趋势及传染病疫情信息，提高突发公共卫生事件预警与应急响应能力。