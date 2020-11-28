国行 Switch 腾讯心悦会员套装上架：售价 2199 元，限量 200 套

IT之家 11 月 28 日消息 国行任天堂 Nintendo Switch 腾讯心悦会员限量套装现已上架，内含主机 + 三款婚礼 amiibo+50000 心悦成长值兑换卡，售价 2199 元，限量 200 套。

该限量套装除了主机之外还有马力欧、桃花公主和酷霸王的婚礼造型 amibo 以及腾讯心悦会员成长值 50000 的 CDK 兑换卡，可为 QQ 或微信账号充值 50000 心悦会员成长值，直通心悦会员 V1，获得 G-Pass 特权。

IT之家了解到，2019 年底，腾讯悄然召开发布会，正式公布了国行 Switch，续航增强版售价 2099 元。新款的 Switch 机型将增加大约两个小时的电池续航时间，预计使用时间将在 4.5 小时至 9 小时之间，相比之下任天堂目前的 Switch 电池续航时间在 2.5 小时到 6.5 小时之间。

国行Switch已经支持微信朋友之间相互添加 Nintendo Switch 好友，腾讯视频（体验版）已于 11 月 4 日 16:00 上线 Nintendo e 商店，包含电视剧、电影、综艺、动漫、少儿和纪录片 6 大频道，视频内容最高支持 1080P 画面清晰度。