中国铁路：接受现金购票，12306 App 余票充足时可为 60 岁以上老年旅客自动分配下铺

IT之家11月29日消息 近日，为老年人提供便利化服务的话题引发了广泛关注，中国铁路部门表示，一直十分关心关爱老年旅客出行，从购票到进站乘车，从火车站的预约接送，到列车上的重点服务，都体现着对老年人的尊敬和关爱。

IT之家获悉，中国铁路为方便老年旅客购买火车票，火车站设有 “爱心窗口”，可优先为老年旅客办理现金购票、改签等业务。

为方便老年旅客出行，铁路 12306 App 在余票充足时，可为 60 岁以上老年旅客自动分配下铺。

IT之家获悉，新冠肺炎疫情发生后，进入许多公共场所需要出示健康码，火车站为此专门设置了醒目的指示牌，提示老年旅客走爱心通道，让他们出行不再犯愁。

行动不便的老年旅客乘坐火车，可以通过铁路 12306 App、铁路 12306 客服电话、铁路 12306 微信公众号或小程序以及火车站的爱心电话预约重点旅客服务。

火车站工作人员接到预约后，会根据老年旅客出行日期、车次、具体需求等提供轮椅等 “定制化”接送站服务。

如果家属想送老年旅客进站乘车，可前往车站重点旅客服务台提供相应的证件及信息，工作人员核实后为送站人免费办理爱心接送凭条。

候车过程中，老年旅客可在爱心服务专区休息。车站工作人员备有热水、一次性纸杯等物品，为老年旅客提供周到贴心的服务。

火车站的每个检票口均设有爱心通道，老年旅客可以在此优先检票乘车。