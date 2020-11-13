中国铁路：合安高铁开始试运行，预计 12 月中旬开通运营，设计时速 350 公里

IT之家11月13日消息 据中国铁路发布，11 月 13 日 7 时 40 分G55401 次动车组列车从合肥南沪蓉场出发，进行运行图参数等项目测试，标志着合肥至安庆高速铁路正式进入试运行阶段。

据技术人员介绍，试运行使用的动车组列车与正式开通运行的列车基本一致。试验列车模拟办理客运业务，为完善科学合理的运输组织方案提供技术依据。

试运行期间将进行列车运行图参数测试、故障模拟、按图行车试验、应急救援演练等项目测试，随后将进入验收阶段，预计 12 月中旬具备开通运营条件。

IT之家获悉，合安高铁是我国 “八纵八横”高铁网京港通道的重要组成部分，位于安徽省西南部，地处长江和巢湖流域，线路自新合肥西站引出，通过肥西联络线与合肥南站接轨，经肥西、舒城、庐江、桐城、怀宁等市县，终至新安庆西站，正线全长约 162 公里，设计时速 350 公里。

合安高铁于 2016 年 11 月 12 日开工建设，2020 年 3 月 26 日全线完成铺轨任务，9 月 10 日开始联调联试。截至 11 月 12 日，中国铁路上海局集团有限公司共组织开行各类试验列车 1068 列，检测总里程超过 4.2 万公里，综合检测列车试验最高时速达到 385 公里。

合安高铁是合肥至南昌间快速客运主通道，线路承南接北，北端在合肥枢纽衔接商合杭、京福等高铁，连通京津冀及山东皖北苏北等广大片区，往东南连通江浙沪等大片区域，南端在安庆地区通过与安九、昌九、昌吉赣、赣深以及杭长等快速客运铁路串联，连通江西、湖南、珠三角等片区。