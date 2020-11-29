消息称虾米音乐将于明年关闭，官方暂无回应

11 月 29 日晚间消息，有用户在社交平台上称虾米音乐将于明年 1 月关闭。新浪科技就此向虾米音乐方面求证，后者暂无回应。

在虾米音乐官方微博下，多位用户留言询问：“要关了吗？”还有用户写道：“不要关闭，我愿意参与众筹。”

虾米音乐官网这样记录了虾米的诞生：“2006 年的第一场雪，一群爱音乐的人在杭州的一家小咖啡屋开始了他们的追梦旅程。”PC 时代，虾米以虾米网的形式存在，而最早虾米网的名字也并非虾米网，而是 EMUMO，取名自 EARN MUSIC&MONEY。曲库全、分类细、推荐准成为了虾米音乐的标签，后者也因此也承载了音乐人的梦想和情怀。

虾米音乐的五名创始人中，有四名来自阿里巴巴——创始人王皓曾任阿里巴巴系统分析工程师，另外三位分别是阿里巴巴中文站原运营经理王小玮、原技术总监陈恩卫、原中文站开发工程师吴轶群。虾米小而美的独立状态终结于被阿里巴巴收购。2013 年 1 月，阿里巴巴进行架构调整，成立 25 个事业部，其中的音乐事业部就包括虾米的团队。2015 年，阿里巴巴宣布成立音乐集团，高晓松、宋柯分别出任董事长、CEO，虾米、天天动听等阿里旗下相关音乐业务全面整合。 版权争夺战中，虾米音乐大量歌曲下架，在线音乐两强格局渐起。2019 年 6 月，根据阿里巴巴宣布的新一轮组织调整，虾米音乐由大文娱划入创新业务事业群。三个月后，网易云音乐宣布获得来自阿里巴巴、云锋基金等共计 7 亿美元的 B2 轮融资。在此之前，就曾出现 “二者合并”的相关讨论。