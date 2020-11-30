华米超大杯 Amazfit Pop Pro 手表明日发布：高精度 GPS，24 小时心率监测

IT之家 11 月 30 日消息 华米超大杯 Amazfit Pop Pro 手表将于 12 月 1 日发布，支持高精度 GPS，24 小时心率监测，拥有 9 天长续航。

根据官方的预热海报，Amazfit Pop Pro 手表搭载 PAI 健康评估系统，支持 24 小时心率监测，支持血氧饱和度检测。Amazfit Pop Pro 手表还支持 60 多种运动模式，支持 50 米防水。

设计方面，Amazfit Pop Pro 手表搭载了 1.43 英寸的彩屏，重量只有 31g，拥有 9 天续航时间，还支持小米小爱同学和多功能NFC。

IT之家了解到，10 月底，华米发布了 Amazfit Pop 手表，搭载一块 1.43 英寸高清彩色显示屏，在健康方面支持血氧饱和度测量、全天候心率监测、睡眠监测、压力监测等。同时，AmazfitPop 还支持 60 余种运动模式和 50 米防水，具备消息通知提醒、NFC 公交门禁、支付宝离线支付等功能。价格方面，AmazfitPop 售价 349 元。

除了 Amazfit Pop Pro 手表之外，华米还将在明天的发布会上发布 GTS 2 mini 手表，外观更轻薄更精致。