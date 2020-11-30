小米 10/Pro 优先开启小爱同学 5.0 全新升级内测

IT之家11月30日消息 在2020 年小米开发者大会（MIDC）上，小爱同学 5.0 正式宣布，小爱同学将从语音助手正式升级为智能生活助手。今天小米宣布小爱同学5.0内测开启，公布了报名方法。

报名方法：

对小米手机上的小爱同学说 :“小爱同学 5.0 内测”直达报名。

认真填写页面内的申请信息，完成后提交报名。

等待审核通过，即可优先体验全新升级的小爱同学 5.0。

报名时间

2020 年 11 月 30 日 - 12 月 14 日

内测机型

小米 10、小米 10 Pro

内测 MIUI 版本

MIUI 开发版 20.11.26 及以上

这一次，小爱同学 5.0，带来五大升级 —— 全场景智能协同、对话式主动智能、定制化情感声音、多模态融合交互、智慧学习好助手。

IT之家获悉，全新的小爱同学，更像真实的人，更具专属感，交互更自然，同时拥有更强大的全场景服务能力。她能够聪明地感知、理解、预测用户的 IoT 控制或提醒需求，并适时地主动提醒、关怀、提供生活的便利，帮用户把生活的复杂操作简单化。

全场景智能协同

多设备环境下，智能选用最佳方式应答倾听，自动生成个性化设备联动建议，还能智能调节最优的设备执行。再多设备，都能化繁为简。

对话式主动智能

全新的小爱同学 5.0 拥有更主动的对话式服务，给你更加个人的专属体验。小爱同学会拥有关于你的记忆，打招呼、健康指导、要事提醒、关怀问候…

定制化情感声音

小爱同学 5.0 加入全新儿童音色泡芙，满足你个性化需求；定制声音功能，也将覆盖更多设备；另外，还对粤语常用话语进行了深度优化，让方言更地道。

智慧学习好助手

不仅能帮你实现智能生活，小爱同学 5.0 还拥有更全面的学习功能，AI 课程表、AI 翻译、K12 教辅、知识问答… 都不在话下。

多模态融合交互

手势控制、童脸识别、多模态输入、扫一扫，多种交互，都能轻松实现。