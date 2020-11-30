京东被辞 P7 员工前领导已离职，京东起诉该员工侵犯名誉权

38 岁的李永伯 （化名） 准备第四次和自己的前东家京东打官司。

去年 4 月，他单方面被京东辞退，经过劳动仲裁、一审、二审全都胜诉，法院终审判决要求京东恢复与其签订的劳动合同。本月初，他拿着判决去公司复职，没想到连公司大门都没进去。三天后，他再一次收到了京东发给他的《解除劳动关系通知书》，“我当时还以为是要给我办入职的通知书”。

一年多时间里，李永伯除了和京东打官司外别无他想，“不服气”，他说，“不是为了要钱，就是争一口气”。

这是大型互联网公司裁员背景下，少有的胜诉案例。“以前京东也有一些，但很多都是拿了钱就走了，很少去主动打官司的”，一位京东员工对凤凰网科技说。

李永伯笃定地认为，他被辞退是由于前部门领导恶意使绊。在他开始与京东对簿公堂后不久，这名领导从京东离开，“不知道是主动离职还是辞退”，上诉京东员工称。

2019 年 9 月，京东同时在北京互联网法院提起针对李永伯的名誉权诉讼，称其在网上恶意散播针对京东的不实言论，包括《我在某东的第 X 天》、《某东云诈骗地方扶持资金明细表》、《举报内部腐败，我被京东云告了》等，京东要求索赔 50 万元人民币。

凤凰网科技就上述事宜求证京东方面，京东方面表示，此事仍在处理之中。

以下是李永伯的自述：

我是 2018 年 3 月加入京东的，担任产业合作一职，职级 P7，当时是签了 3 年多的劳动合同。

这也是我第一次在互联网公司工作，很新鲜，之前我都是在一些国企、事业单位，那时候也是比较相信 “东哥” （刘强东） 的理念，觉得对兄弟好，讲义气。

换工作那年我已经 36 岁了，在互联网公司里算年纪比较大的，但我们这个工作你太年轻了根本做不来，必须得有一定的资历或者人脉才能去推动。

我们是 6 个月的试用期，2018 年 9 月我就转正了，当时领导给我的打分全都是 5 分优秀，最高分。2018 年 10 月，我从京东云事业部下属的产业合作部内部异动 （调岗） 至京津冀公共业务部，主要就是负责北京和部委的业务对接及业务拓展。

在这种大公司里，内部资源协调起来并不容易，我当时是以一个普通员工的身份在推动，加上我个人性格也比较强势，当年底，我就接连推动了京东云与北京顺义、昌平两个大型项目的签约。我们部门当时新来了一个领导，还没转正，也是整天夸我，说我是李云龙式的人物，有能力。

但等到过完年，4 月份左右，项目开始真正落地推进后，我却被领导告知能力不行，要让我离职。那天他把我叫到会议室，我还以为是跟我商量提拔的事情，但没想到会是这样。后来 HR 也找我谈话，不过他说我可以内部调岗，看看京东的其他部门愿不愿意要我，他让我先带薪休假一周，等过了一周再回公司。

我当时肯定不理解，自己干打了胜仗，再回来直接就被 “干掉”。后来我想，我可能有点 “功高震主”了。我也不想跟公司闹得那么僵，我也就接受说，内部调岗也可以，我自己也对外找找。当时我找了好几个岗位，包括京东数科的智慧城市事业部、京东物流的一些内部部门，也同意接收我。

但是等休假完之后，他们的态度整个就变了，内部调岗也不可以，只有两个选择，一是我主动离职，给我 N+1 的赔偿，二是强制性解除合同，还是 N+1 的赔偿。HR 在跟我谈话的过程中，就派人去我工位上把我的电脑、工牌都拿走了。

我不服气，什么协议都没签字。我要是能力不行，压根就别让我转正。而且他们给我的《解除劳动关系通知书》上写着，解聘的理由竟然是 “为适应市场变化…… 原北京区产业合作和业务扩展工作岗位不再设置”，怎么可能，我同部门的其他同事都还在正常工作，公司也没发生组织架构调整。

我决定跟京东打官司，我也不要赔偿，我就是咽不下这口气，就是要求京东恢复我的工作。

这是我第一次打官司，啥都不懂。当时找了律师，就听着律师说应该怎么办。自己心里其实也没底，京东当时有个外号叫 “亦庄必胜客”，只要在亦庄打官司，几乎没有输过的。好在我们那个部门是在海淀办公，可以在海淀跟他们打。

2018 年 10 月，北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会的裁决下来了，裁决书中也说，京东解除劳动合同的原因缺乏依据，是违法解除劳动关系。裁决判定，要求撤销解除劳动关系通知书，京东继续跟我履行劳动合同。

当时还挺高兴的，以为这就结束了，我也不懂，不知道还有上诉。没多久，京东就上诉到海淀区人民法院。

中间又遇到了疫情，结果就一拖再拖，京东不同意网上开庭，非要当面看证据原件，就一直拖着。这一年多我也没找工作，就在家里呆着，压力也大，没工作也没收入。

等到今年 6 月 17 号，一审判决下来了，法院支持了我，还是京东败诉。第二天就是 618，我不想扫兴，所以我到第二天才给他们 （京东） 发邮件，我当时就已经心平气和了，我也不想跟公司这么闹，弄得两败俱伤，影响也不好。

我就希望能够回去工作，但是京东那边也没回我邮件，紧接着就二次上诉了。京东再次上诉，也是意料之中吧。我觉得京东的文化有点东哥的风格，不妥协。

二审时我就比较生气了。因为他们派人去跟踪我，拍我家人的照片。我家人开了一个小饭店，有时候我吃饭的时候去帮帮忙，就有人去店里拍视频、拍照片，还在外卖平台上恶意差评。那些照片京东也作为证据提交到法院，用来证明我已经找其他工作。

我都无语了，我也懒得搭理他们，就让法官判，看法官怎么说，你总不能我说跟我家人帮帮忙，就说我创业去了吧？

10 月 29 号北京市第一中级人民法院做出判决，11 月 5 号判决书发到我家里，我还是赢了，法院仍然判决京东要继续履行劳动合同。

判决下来，他们没人找我，是我主动给京东的 HR 发短信，问她如何复职。11 月 9 号星期一上午，我就到京东云的办公地点去报到。

前一天我已经在短信上跟 HR 约好了，但是到了现场，我却打不通她的电话了。我去前台，前台刚开始还接待我，后来好像是接了一个电话，就说她是物业的，不认识京东的人。

我是偶然间才瞥见她的微信群聊里，有一个人说 “双十一之前有一个京东内部离职员工过来闹事”，要求严格排查工牌，违者处以不低于 500 元的罚款。

我一想，这说的不就是我吗？当时我就偷偷拍了照片，发给我律师。律师也很气愤，跟我说让我在前台等到 12 点，他们要是没人接待就回去。我等了一上午，最后也没人理我。

没想到 3 天之后，我就收到了京东发给我的第二封《解除劳动关系通知书》，说我在网上散布对公司的虚假言论，情节严重，要解除跟我的劳动合同。

我是完全没预料到这个结果，之前我也查了一些案例，很多其他的大型互联网公司，如果法院判决恢复劳动关系后，即便是派给你一个闲差或者边缘的岗位，也一般都会遵守，很少像京东这么不讲道理的。

我当时和京东签订的劳动合同是到 2021 年 6 月到期，我也不想继续打这个要求恢复劳动合同的官司了，都打了一年半了，即便我再打赢了，他再给你第三次解除劳动合同，根本就是一个恶性循环。

但我还要打下去，我要求他们赔偿我的工资。

我不后悔，真的。一开始，（打官司） 我信心也不大，带有赌的成分。但我这个人就爱较真，豁出去了赌一把。

家里人一开始也很气愤，支持你，但后面一拖拖了一年多，也会有一些矛盾，尤其是老家的父母，一听说你打官司了，还都以为你怎么了。很多在京东的同事也都没联系了，也理解人家，你自己在这打官司，人家怎么跟你聊天？

最近，我开始尝试投递一些简历，也都是互联网公司，可能是因为我年纪太大，38 岁了，或者是我打官司这事儿，都没什么回应。