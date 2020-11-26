京东健康发布全球发售文件：发行价每股 70.58 港元

11 月 26 日消息，京东健康发布全球发售文件，将通过香港 IPO 发行 3.819 亿股股票，发行价每股 70.58 港元，香港拟发售 19,095,000 股股份，约扩大后股本 12.21%，当中 95% 为国际配售，5% 为公开发售，最高发售价每股发售股份 70.58 港元，代码 6618，联席保荐人包括海通证券、瑞银、美银美林。

京东健康 IPO 获得 6 名基石投资者，同意认购至多 13.5 亿美元的股票，包括新加坡主权财富基金 GIC、Tiger Global、高瓴资本和贝莱德等。所得款项将用于业务扩张、研发、潜在投资和收购以及一般公司用途。

京东健康从 2014 年 2 月开始独立运营，2017 年 12 月推出在线问诊服务，2018 年正式注册成立公司，2019 年 11 月完成 A 轮 9 亿美元融资，2020 年 8 月完成 B 轮 9 亿美元融资，截至 2020 年 6 月 30 日，共逾 1.5 亿名用户曾使用京东健康的平台购买医药和健康产品或医疗健康服务。

目前京东健康旗下拥有京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。

2017 年至 2019 年，京东健康的总收入分别为 56 亿元、82 亿元、108 亿元，2020 年上半年为 108 亿元，剔除公允价值变动和非经常损益项目，京东健康在 2017 年至 2019 年的净利润分别为 2.1 亿元、2.5 亿元、3.4 亿元，2020 年上半年为 3.7 亿元。