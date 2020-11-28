京东系统阐释数智化社会供应链：面向未来十年的新一代基础设施

11 月 28 日晚间消息，在今年的 JDD 京东全球科技探索者大会上，京东首次系统阐释了面向未来十年的新一代基础设施——京东数智化社会供应链。

简言之，京东将用数智化技术，优化生产、流通、服务等各个环节，降低社会成本、提高社会效率。

作为京东每年规模最大的行业会议，每年的 JDD 都透露着这家电商巨头的战略变化：2018 年的 JDD 上，京东金融更名为京东数科；2019 年，京东 “三驾马车”架构逐渐清晰。今年，数智化技术成为了京东未来发展的 “风向标”。

未来 10 年京东将有何变化？

京东首席战略官廖建文在演讲中阐述了京东的愿景：在战略层面的转变，京东将致力于打造面向未来 10 年的基础设施——京东数智化社会供应链。他认为，要用数字智能化技术连接和优化社会生产、流通、服务的各个环节。

这也意味着，京东逐渐摘掉 “电商”、“零售”的帽子，将自身供应链能力开放，去赋能更多 B 端或细分领域企业。

“我们在互联网的上半场，做了一件属于互联网下半场的事情”，在廖建文看来，过去十几年，京东在卖货的同时，围绕 “商品供应链 + 物流供应链”，已经构建了供应链基础设施，并持续优化整个行业的成本、效率与体验。

目前，京东自营商品超 500 万 SKU（商品数），库存周转天数降至 34 天，“这是一个世界级水平的数字”。以全球零售业以运营效率著称的 Costco 为参照物，其库存周转天数也在 30 天左右。不同的是，Costco 只管理几千个 SKU，而京东是 500 万。“目前，京东已建成覆盖全国的仓配物流体系，92% 区县、83% 乡镇已实现 24 小时达，这一速度是世界领先水平的”。

降本增效需靠数智化技术实现

500 万 SKU、周转天数 34 天，背后是京东供应链基础设施的支撑。

据介绍，京东的创新技术主要包含三个场景，分别是基于大数据的智能供应、基于仓配送的智能运营和基于人货场的精准匹配。

目前，中国社会化物流成本占 GDP 的比重已从 2007 年的 18.4% 降至目前的 14.7%，这意味着数万亿物流损耗的减少。

“相信通过数智化社会供应链的构建，未来十年这一数字将降至 10% 以内，可以比肩欧美等发达国家”，廖建文说，目前京东将沿着从国内到海外、从商品到服务、从 ToC 到 ToB、从物理到数智、从交易仓配后五节甘蔗到设计研发前五节甘蔗的路径，全面构建五位一体的数智化社会供应链，“要用数智化技术连接和优化社会生产、流通、服务的各个环节，降低社会成本、提高社会效率”。

其中，京东数智化社会供应链包含了商品供应链、服务供应链、物流供应链和数智供应链，能够通过数字协同和网络智能，优化垂直行业供应链的成本、效率与体验，实现从消费端到产业端价值链各环节的整体优化与重构。

值得一提的是，京东将通过开放平台调动各价值链环节的社会化资源，提升敏捷响应与匹配效率。同时还提出基于技术、产业、生态的新增长飞轮 “TIE”，在内生增长的基础上，通过发展能力生态、业务生态和平台生态来实现可持续的增长。

在他看来，“之所以强调供应链，是因为对零售行业来说，前端的交易场景在不停变换，从中心化的电商平台，变成碎片化的消费场景，在这样剧烈变化的行业中，后端的供应链是以不变应万变的事情”。

10 年后，所有企业都是技术企业？

今年的 JDD 上，京东宣布正式成立京东探索研究院。未来，该研究院还将着眼于加速技术成果在实际场景中的应用落地，服务实体经济发展。

京东集团技术委员会主席、京东智联云总裁、IEEE Fellow 周伯文判断，到了 2030 年，所有企业都将成为技术企业。“无论是自建技术，还是借助生态的力量，都离不开技术的加持，都将成为技术企业，以人工智能、大数据、云计算、物联网等技术为代表的产业数智化变革是当前最大的确定性和机遇”。

他认为，京东是被互联网改造得最为彻底的企业之一，即积累了生态运营的经验，又实践了实体企业数智化转型，“我们不仅仅是互联网企业，更是第一个真正把实体经济搬到互联网上的企业”。

实际上，京东从最下层的技术后台物理层到最上层的行业与场景层，已积累了全栈数智化技术、产品、服务体系。通过公有云 IaaS、专有云 IaaS 等技术后台以及基础设施，正在构建自己的技术实力。“这些技术上升到技术 + 数据中台层，让京东不仅可以服务于内部场景，也可以支撑外部场景”。

但这些还远远不够，未来探索研究院的研究领域涵盖甚广。例如认知心理学等课题，将对人们的冲动购物进行深层次研究，从而用技术手段引导人们的理性消费等。

从近几个季度的京东财报看，其季度营收增速基本稳定在 20%—30% 区间内。面对未来竞争，京东需要一个新的 “故事”去继续战斗。