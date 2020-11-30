印度米粉将自家田地修剪成小米 Logo

IT之家11月30日消息 近日，小米印度地区总裁 Manu Kumar Jain 发布一条推特，展现了一名印度米粉在自家田地的创作。这名米粉同时也是当地一家小米商店的合伙人，为了表达对小米品牌的喜爱，用收割机将自家的粮地修建为小米 Logo 的形状，并从空中航拍。

据外媒 Times of India 报道，印度手机市场此前每年增长率达 17%，今年也是全球手机市场增长最快的。根据 IDC 报告显示，第三季度小米在印度市场销量夺冠，达 1350 万台，销量前三名的手机型号为 Redmi 8A Dual、Redmi 8 以及今年 5 月发布的 Redmi Note 9 印度版。

但是小米在印度市场并不是没有竞争者。今年第三季度在印度销量第二的是三星手机，Q3季度增长率达 38%，截止到目前，印度已成为三星手机最大的海外市场。此外，vivo、Realme、OPPO 位列第三季度销量的第二~ 第四名。

据IT之家了解，Redmi Note 9 Pro 印度版采用了 8nm 工艺高通骁龙 720G 处理器，主摄 4800 万像素；手机采用侧面指纹识别、5020mAh 电池，内存及存储 4GB+64GB 起，售价约为人民币￥1332 元。