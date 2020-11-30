小米米家首款 540L 大容量冰箱来了，首发 2999 元

IT之家 11 月 30 日消息 根据小米官方的消息，米家首款 540L 大容量冰箱来了，12 月 1 日 0 点开启预售。

IT之家了解到，米家互联网对开门冰箱 540L 已经上架小米有品，标价 3699 元，首发到手价仅 2999 元。

官方表示，米家互联网对开门冰箱 540L 内置双排直开大抽屉，肉类和果蔬分开放，不串味。冰箱内置 8 格置物门搁架，搁物架高度可以上架调节，大件汤锅也能放入。冰箱的总容积为 540L，冷藏室 351L，冷冻室 189L。

米家互联网对开门冰箱 540L 采用了风冷，瀑布式下沉出风，避免直吹食材。冰箱采用了双变频机组，综合耗电量 0.96kWh/24h，运转噪音 39dB，冷冻能力为 7Kg/12h。

IT之家了解到，去年 10 月份，小米推出了米家冰箱系列，包括两门、三门、十字四门等多款。

其中，米家两门冰箱容量为 160L（100L 冷藏室 + 60L 冷冻室），尺寸为 474×535×1496mm。采用 7 档控温调节，直冷制冷，39 分贝低噪运行。价格为 999 元。

米家风冷三门冰箱容量为 210L（116L 冷藏室 + 62L 冷冻室 + 32L 微冻室），尺寸为 554×630×1717mm。采用风冷无霜不结冰、加西贝拉大牌压缩机、自动恒温校准等。价格为 1599 元。

米家风冷对开门冰箱容量为 483L（273L 冷藏室 + 210L 冷冻室，20 格储物分区），尺寸为 833×650×1810mm。采用风冷无霜不结冰、环绕立体出风；内置双变频机组，直流变频风机 + 黄石东贝变频压缩机，价格为 1999 元。

米家风冷十字四门冰箱，容量为 486L（305L 冷藏室 + 181L 冷冻室），尺寸为 833×678×1860mm。内置双变频机组，直流变频风机 + 加西贝拉变频压缩机；具有风冷无霜不结冰、环绕立体出风、小爱同学语音控制和米家 App 智能控制等特点，价格为 2999 元。

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