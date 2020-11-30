这个季度，美团多收了好几斗

11 月 30 日，美团发布 2020 年第三季度业绩报告，该季度美团外卖少赚了约 5 个亿，酒旅业务在恢复中，而新业务的亏损则不断扩大。

财报显示，美团营业第三季度总收入环比增长 43.2% 至人民币 354 亿元，市场预期为 340.47 亿元，去年同期营收 274.94 亿元，同比增长 28.8%。

经营溢利由 2019 年第三季度的人民币 14 亿元增加至本季度的人民币 67 亿元，其中包括投资于上市实体公允价值变动收益人民币 58 亿元，经营利润率由 2019 年同期的 5.3% 增至本季度的 19.0%。调整后净利为 21 亿元，大幅超出市场预估的 4.35 亿元。

按营收类别看，美团点评三季度餐饮外卖收入 207 亿元，同比增长 32.8%；到店酒店旅游业务 65 亿元，同比增加 4.8%；新业务及其他业务收入 82 亿元，同比增长 43.5%；在营业收益上，这三项业务分别盈利 7.9 亿元、盈利 27.9 亿元，亏损 20.3 亿元，其中餐饮外卖业务经营变现率降低，新业务经营亏损环比扩大 39%、同比扩大 68.8%。

美团还表示，平台年度活跃商户数增长至 650 万，年度交易用户数达 4.8 亿创新高。数据显示，截至 9 月底，今年已累计有超过 400 万名骑手通过美团平台实现就业增收。在社区团购大战越演越烈的今天，美团新业务的亏损证明了美团培育增长第三级的决心。

虽然利润大超预期，但是截至今日收盘，美团收跌 7.05%，市值蒸发近 1300 亿港元。

餐饮、酒旅业务稳健，给骑手花钱更多了

得益于疫情的有效遏制，美团的外卖和酒旅业务都在恢复，目前在营收方面显示出稳健的发展势头。

财报显示，2020 年第三季度，美团餐饮外卖营收增长 32.8% 至 207 亿元，其中佣金收入环比增长 43.5% 至人民币 183 亿元，在线营销服务收入增加 34.1% 至人民币 24 亿元。

在交易金额方面，美团也实现了大幅增长，美团餐饮外卖业务交易金额同比增长 36.0% 至 1522 亿 元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长 30.1% 至 3490 万笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长 4.5%。但是餐饮外卖业务变现率由 2019 年同期的 13.9% 降至 2020 年第三季度的 13.6%。餐饮外卖业务的经营溢利由 2019 年第三季度的 3.3 亿元 增加至 2020 年第三季度的 7.9 亿元，环比则减少了 5 亿，而经营利润率则由 2.1% 升至 3.7%。美团在财报中表示这主要由于暑假期间外卖骑手成本以及销售及营销开支增加。

在外卖市场上，美团和饿了么一直在竞争，虽说在市场份额上美团一直领先，但是今年 10 月份饿了么推出百亿补贴，依然奋力激战在外卖市场，美团却无心应战。面对饿了么的追击，美团未来将如何稳住外卖护城河也是个不小的考验。

美团另一项重要业务，到店、酒旅业务，2020 年上半年都因为疫情受到重挫，在第一季度财报中美团也表示预计全年该业务都会疫情的潜在影响。本季度展示出恢复态势，业务收入 65 亿元，同比增加 4.8%。在财报中显示，收入增加则源于活跃商家数量上升并且在线营销服务收入增加。酒店及旅游业务的经营溢利增加至 2020 年第三季度的 28 亿元，而营业利润率则由 37.7%升至 43.0%。

在美团财报电话会上，美团高管回应了对《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》的看法时，美团高管表示该法案从长远看，对互联网和科技行业整体有积极意义，是为了追求公平竞争和鼓励创新的市场环境，以及整个生态的健康可持续发展。美团还表示会与互联网同行一起，与监管部门积极沟通交流，加深理解政策，以落实监管要求。未来也会以更加兼容并包的开放态度与监管加深合作，持续推进行业数字化发展，兼顾包括用户、商户、骑手、员工等所有平台相关方的利益。

社区团战正酣，美团培育第三级增长曲线

今年疫情以来，本地生活领域的竞争日趋激烈，巨头纷纷入局社区团购，美团在今年 7 月上线社区团购业务美团优选，还将此前小象事业部更名为买菜事业部，由 S-team 成员——美团高级副总裁、原酒旅负责人陈亮负责。在 Q2 财报的电话会议上，王兴更表示了对生鲜零售的投入信息，截止目前，美团优选已经开出了 23 省 191 个城市。截至 11 月 20 日，拼多多 “多多买菜”已经覆盖了 25 个省份近 170 座城市，滴滴 “橙心优选”覆盖的是 16 个省近 50 个城市。

财报显示，2020 年第三季度，美团新业务及其他分部收入为 82 亿元，同比增长 43.5%，但其经营亏损环比扩大 39%、同比扩大 68.8% 至 20 亿元。营业利润率由 2020 年第二季度的负值 25.9%改善 1.2 个误差至 2020 年第三季度的负值 24.7%。新业务及其他分部的经营替代同比扩大 68.8%。美团财报显示食杂零售板块中，营模式下的美团买菜依旧保持稳健发展，通过增加在北上广深的网点覆盖，季度交易使用者和交易量均取得快速增长。平台模式的美团闪购在药品、鲜花等品类的消费需求进一步凸显，单季药类订单同比增加逾两倍，入驻平台药店近 10 万家，新推出的美团优选服务，与美团买菜、快驴进货等业务发挥了协同价值。

在生鲜及本地零售领域的探索，社区团购领域的竞争堪比当年百团大战的情况，很多用户在体验了 “一分钱买菜”之后，都感慨以后买菜都要免费了。从最开始的阿里、腾讯投资入局，当如今拼多多、滴滴甚至京东都纷纷推出社区团购，美团想要培育第三级增长曲线并非易事，对美团来说，在外卖战场上的战线仍旧未停，社区团购的消耗能够承受多少是未知数。

不过，无论是 B 端供应链还是 C 端用户，美团都配备了完整的体系，财报显示，美团表示优选将继续加大在仓储、供应链以及社区团长等方面的能力建设，以开放的态度，联合产业链上下游，助推本地商家和行业共同发展。