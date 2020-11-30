美团 2020 年 Q3 财报发布：营收 354 亿元同比增长 28.8%，净利润 20.54 亿元

IT之家11月30日消息 美团发布 2020 年第三季度业绩报告。财报显示，美团第三季度营收 354 亿元，同比增长 28.8%。经调整净利润 20.54 亿元，同比增 5.8%。经营溢利由2019年第三季度的人民币14亿元增加至本季度的人民币67亿元，其中包括投资于上市实体公允价值变动收益人民币58亿元。经调整EBITDA及经调整溢利净额皆实现同比正向增长，分别增长至人民币27亿元及人民币21亿元。

餐饮外卖：

财报显示，2020 年第三季度，美团餐饮外卖业务交易金额每年增长 36.0%至人民币 15,220 亿元。餐饮外卖日均交易笔数每年增长 30.1%至 34.9 百万笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值每年增长 4.5%。餐饮外卖业务变现率 3 由 2019 年同期的 13.9%取代 2020 年第三季度的 13.6%。因此，2020 年第三季度，餐饮外卖收入每年增长 32.8%至人民币 207 亿元。餐饮外卖业务的经营溢利由 2019 年第三季度的人民币 330.9 百万元增加至 2020 年第三季度的人民币 768.5 百万元，而营业利润率则由 2.1%升至 3.7%。

到店，酒店及旅游：

IT之家获悉，财报显示，2020 年第三季度，美团到店，酒店及旅游业务收入增加 4.8%至人民币 650 亿元。到店，酒店及旅游业务的经营溢利由 2019 年第三季度的人民币 23 亿元增加至 2020 年第三季度的人民币 28 亿元，而营业利润率则由 37.7%升至 43.0%。

新业务及其他：

财报显示，美团新业务及其他分部的收入每年增长 43.5%至 2020 年第三季度的人民币 820 亿元。新业务及其他分部的经营规模由 2020 年第二季度的人民币 15 万亿元扩大 39%至 2020 年第三季度的人民币 20 亿元。营业利润率由 2020 年第二季度的负值 25.9%改善 1.2 个误差至 2020 年第三季度的负值 24.7%。新业务及其他分部的经营替代同比扩大 68.8%，而经营利润率每年下降 3.7 个百分点。