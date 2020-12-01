特斯拉得克萨斯州工厂逐渐成型，将生产 Model Y

据报道，位于奥斯汀的特斯拉得克萨斯州超级工厂目前已经初具规模，第一个施工区域的两侧目前正在加紧施工。

今年 5 月，报道称特斯拉将在德州奥斯汀建设其下一座超级工厂。当时，有消息人士透露，特斯拉希望快速建厂，并且在年底之前在德州工厂内建立起 Model Y 车型的总装生产线。也有消息称，德州工厂实际上是 “Cybertruck 超级工厂”，也就是特斯拉计划在这座工厂内生产其最新的电动皮卡 Cybertruck。

但是，特斯拉所经历的审批时间比预期中的更长，导致这座工厂的建设到了 2020 年 7 月才获得批准。也就是说，该工厂已经不可能按照原计划的那样，在今年年底之前开始生产新车。但是在开始建设之后，特斯拉依然加快了自己的速度。

上个月的报道称，施工现场内厂房的地基已经打好。而如今，又有报道称，目前工厂已经开始成型，第一座建筑物已经出现。

而施工现场的另一端也获得了明显的进展，这里也出现了新的地基，未来这个区域将变成新的厂房，有可能将安放特斯拉的巨型铸造机。

仅仅几周时间，施工现场就取得了巨大的进展，这一点令人欢欣鼓舞。值得注意的是，特斯拉的建设承包商当前依然只是在进行着基础建设，即建筑的核心部分。

难度最高的部分将出现在明年年初，届时特斯拉将开始在现场部署生产设备，从而将其制造流程引入到工厂内。

完成建设之后，特斯拉将首先在这座工厂内生产 Model Y 车型，但是不久之后，该公司就将开始在工厂内生产 Cybertruck 电动皮卡。

此前，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）曾表示，为了让特斯拉在年底之前实现 Cybertruck 的生产，德州超级工厂的建设工作必须要顺利进行。他还表示，特斯拉需要为这辆皮卡的车身生产工作开发新的制造工艺。但是马斯克也警告说，在工厂建设期间，他们有可能遇到挑战，他的这个表态，实际上是在为有可能出现的生产延迟铺路。

特斯拉官方发布的德州超级工厂投产时间为 2021 年 5 月左右。最近，特斯拉还在当地购买了更多的土地，有消息称该公司此举是为了在该工厂内开始生产电池芯。