国产特斯拉 Model Y 纳入新能源汽车推广目录

IT之家11月30日消息 今天，工信部正式公布《道路机动车辆生产企业及产品》（第338批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2020年第12批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第二十一批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第三十七批）。国产特斯拉Model Y（TSL6480BEVBA0）入围，纳入免征车辆购置税的新能源汽车车型目录。

IT之家了解到， 11 月 5 日消息 今晚，工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 338 批），车辆新产品公示清单显示特斯拉国产 Model Y 完成工信部申报，电池类型为三元锂离子电池。

特斯拉 Model Y 是特斯拉研发的一款紧凑型 SUV，这款电动车是特斯拉 2003 年创办以来推出的第 5 款汽车，已于北京时间 3 月 15 日在洛杉矶发布。拥有标准版、长续航版、双电机全驱版以及性能版四种车型。

2019 年 10 月，特斯拉决定加快 Model Y 计划，并于 2020 年第一季度在其弗里蒙特工厂开始生产。2020 年 1 月 7 日，特斯拉宣布中国制造 Model Y 项目正式启动。稍早前有媒体报道称，在经过大半年的建设之后，上海超级工厂 Model Y 生产厂房的外部施工已基本结束，内部的生产线也已基本准备就绪。

最新的消息显示，特斯拉将在上海工厂二期内生产 Model Y，其面积明显大于负责生产 Model 3 的工厂一期部分。