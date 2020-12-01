投资狂赚但新业务猛亏，美团的砸钱动作不会停

美团昨日发布了 2020 年第三季度业绩报告。报告显示，美团本季度总营收 354 亿元，同比增长 28.8%，经营利润为 67.24 亿元，去年同期为 14.47 亿元，其中包括投资于上市实体公允价值变动收益 58 亿元，这与理想汽车有关。换句话说，美团经营利润的成倍增长并非来自主营业务，而是 “副业”投资，如果只看主营业务，同比不增反降。而经调整 EBITDA 及经调整净利润均实现同比正向增长，前者为 27 亿元，同比增长 7.6%，后者为 21 亿元，同比增长 5.7%。

根据彭博汇总的分析师一致预期，美团本季度营收预计将达到 340.66 亿元，预计经调整净利润为 10.07 亿元。按照目前情况来看，数据超出预期。

营收同比增速再反弹

美团第三季度总营收 354 亿元，同比增长 28.8%，环比增长 43.2%，同比增速进一步反弹，持续上扬。但如果放在更长的时间维度来看，与去年同期及去年第四季度相比，美团当下的营收同比增速处于放缓状态。

具体到各业务，美团第三季度餐饮外卖业务营收为 206.93 亿元，同比增长 32.8%；到店酒旅业务营收为 64.78 亿元，同比增长 4.8%；新业务及其他分部营收增速最为突出，同比增长 43.5% 至 82.3 亿元。

主营业务经营利润率提升

先看餐饮外卖业务，夏季其实是餐饮外卖业务的旺季。报告显示，本季度餐饮外卖业务的经营利润为 7.69 亿元，实现翻倍，经营利润率由 2.1% 升至 3.7%，变现率由去年同期的 13.9% 降至 13.6%，但相比上一季度有所增长——2020 年第二季度这个数字是 13.4%。

美团本季度餐饮外卖交易金额为 1522 亿元，同比增长 36%。日均交易笔数 3490 万，同比增长 30.1%，照此计算，每笔餐饮外卖订单的平均价值为 47.38 元，同比增长 4.5%，与前两个季度相比有所回落。

到店酒旅作为美团的现金牛，本季度经营利润为 28 亿元，同比增长 21.7%，经营利润率则由 37.7% 升至 43%。主营业务的经营利润率实现提升。

外卖基本盘依然稳固

外卖是美团一单一单打下的江山，是美团实实在在的基本盘。在阿里巴巴最新财报中，饿了么透露，其日均付费会员数量同比增长 45%。而美团也提到了付费会员的最新进展——会员用户规模达到新高，且餐饮外卖订单中来自会员的订单比例攀升。

今年 7 月，饿了么宣布从餐饮外卖平台升级为解决用户身边一切即时需求的生活服务平台，扩大即时配送服务范围，涵盖生鲜、杂货和鲜花等多个品类。8 月，经过近一个月的试点，饿了么 “百亿补贴”计划正式上线。饿了么表示，“百亿补贴”将成为常态化的补贴行动。

而美团在报告中透露，截至 2020 年 9 月 30 日，年交易用户数 4.77 亿，同比增长 9.4%，年活跃商家数为 650 万户，同比增长 9.5%。而截至 2020 年 6 月 30 日，这两个数字分别是 4.57 亿和 630 万户，同比增长分别为 8.2% 和 6.7%。

值得注意的是，美团在报告中着重强调了骑手安全及社会福祉的重要性。此前，《人物》杂志文章 《外卖骑手，困在系统里》引发了广泛讨论，也促使美团与饿了么对其相关功能进行了调整。美团称，会在业务增长的情况下继续更好地了解骑手的需求，这主要包括：智能调度配送系统的进一步升级，在配送时间和任务分配上为骑手提供更多弹性；研发能力的加强，以开发能够确保骑手安全的算法及技术；完善我骑手评估模型，将安全指标及其他综合因素列入考虑范围。这些举措究竟能够给外卖骑手的生存状况带来多大改变，有待观察。

到店酒旅持续恢复

作为美团最主要的利润来源，到店酒旅业务是美团在餐饮外卖业务基础上的外延与价值联动。在疫情得到有效控制及季节性影响的前提下，本季度，美团到店业务逐渐步入正轨。

当然，想要完全恢复用户对部分聚集性活动的消费信心，仍需时间，但美团在报告中提到，丽人、亲子及汽车服务等非聚集性活动消费类别在本季度均实现同比正向增长。另外，医美及宠物护理等消费升级类别的增长进一步加速。

至于酒店业务，跨城市旅游及商务旅游恢复良好。美团本季度国内酒店消费间夜量为 1.14 亿，同比增长 3.7%，终于恢复同比正向增长，环比增长 46%——上一季度这个数字是 7800 万，同比下降 17%。

7 月 14 日，文旅部正式宣布有条件恢复跨省游及 “机票 + 酒店”业务，同时将景区接待游客最大承载量从 30% 放宽至 50%，用户的旅游目的地由海外转为国内。同时，美团加强了与高星级酒店的合作，“酒店 + X”项目持续扩张，高端酒店贡献同比进一步增长。

新业务亏损在预期之中

最后来看新业务。本季度美团新业务及其他分部营收 82 亿元，同比增长 43.5%；经营亏损为 20 亿元，同比扩大 68.8%，经营利润率为负值 24.7%，同比下降 3.7 个百分点。新业务的亏损其实是正常的，美团称将继续加大对新业务的投资，尤其是有长期增长潜力远景且能嵌入 “Food+Platform”战略的领域。美团闪购、美团买菜、美团优选是其中的几个关键词。

7 月，美团点评宣布成立优选事业部，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team 成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为 “买菜事业部”，继续加速发展美团买菜业务。一个月后再次调整，美团点评原到店事业群 - 到店综合事业部负责人张晶调任买菜事业部负责人，原买菜事业部负责人辛崇阳则调往优选事业部，依然向高级副总裁陈亮汇报。

社区团购的厮杀如火如荼。正如多多买菜成为分析师对拼多多高管提问的主要发力点，在财报后的分析师会议上，美团优选也当仁不让地为分析师所关注。美团创始人兼 CEO 王兴称：“美团优选现在是我们整个业务的优先战略领域，涵盖范围也是我们的重中之重。”

新业务扩张的一个影响是，美团各项开支均出现不同幅度的增长。但王兴强调，在接下来的几个季度，美团仍将对美团优选进行投资，以优化其运营。“我相信我们的投资最终会成功，也会给我们带来价值，从长远角度看，我们也相信这会给社会带来很好的回报，这可能不是一个快速看到回报的业务领域，但我们会专注于此，这将是双赢的战略。”