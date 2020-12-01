B 站发布 2020 年度弹幕：「爷青回」

IT之家12月1日消息 12 月 1 日，哔哩哔哩（简称 “B 站”）发布了 2020 年度弹幕，“爷青回”荣登第一。今年，B 站用户共发送了 22 亿条弹幕，其中 " 爷青回”5420359 次。此外，“武汉加油”、“有内味了”、“双厨狂喜”、“禁止套娃”等弹幕词也入选年度弹幕前五。

IT之家获悉，这是 B 站第四年发布年度弹幕，前三年的年度弹幕分别为 “囍”、“真实”、“AWSL”。作为一种即时互动方式，弹幕直观地呈现了观众对特定内容的共情反应。每年的年度弹幕，既是对过去一年流行文化趋势的总结，也是对这一年中最具共鸣的社会情绪的呈现。

“爷青回”，即 “爷的青春又回来了”的缩写。用来表达人在变化后的环境中，面对曾经熟悉的人和事物时，油然而生的一种喜悦之情。“爷青回”常见于青春时代经历过的人、影视剧、游戏、动画等事物，以一种崭新的形式在当下再现和回归的场景中。

在 “爷青回”的感叹中，既有年轻人对于被迫成长的时代情绪的回应，也包含着大众对于重获幸福的渴望。通过重回往日时光的方式，“爷青回”让人们再次体验生活中曾有过的那些快乐的、高光的瞬间，从而唤起美妙、感动等情绪，让观看者得以在当时当下重获对生活的热爱，对未来的勇气。

▲UP主“天骐只卖998”的视频《我的世界 搞笑三人过山车》是“爷青回”弹幕最多的视频之一。

从 2017 年到 2020 年，B 站经历快速的用户增长。今年 8 月，B 站宣布月活跃用户数突破两亿。通过弹幕、评论以及视频创作，越来越多的人开始在 B 站分享他们的所见所闻和生活体验，“爷青回”则为这种分享，提供了一个独特的切入视角。

在 B 站，不同年纪，不同爱好的用户，有着不同的 “爷青回”的触发方式。让一个动画爱好者发出 “爷青回”弹幕的，可能是 90 年代的《灌篮高手》，也可能是 2006 年才播出的 《喜羊羊和灰太狼》系列。让一个影视爱好者 “爷青回”的，可能是电视剧版的四大名著，也可能是《教父》、《哈利波特》、《指环王》等经典电影作品。一方面，年轻人依托于不同的动画、影视、游戏作品，表达着属于自己年代的那份青春回忆。另一方面，通过诸如 “林黛玉倒拔垂杨柳”、“伏地魔 x 林黛玉”等充满创意的二次创作，经典影视作品正以一种全新的方式回到年轻一代的用户视野中，引发老剧新看热潮的同时，也创造着关于经典的另一种青春回忆。

▲B站播出《西游记》