小鹏汽车 11 月交付量 4224 台，P7 交付破万

12 月 1 日，TechWeb 获悉，小鹏汽车公布了其 2020 年 11 月交付成绩。其中，其单月总交付量达到 4,224 台，同比增长 342%，创 2020 年新高；2020 年 1-11 月累计交付 21,341 台，同比增长 87%；小鹏 P7 单月交付量 2,732 台，环比增长 30%，刷新单月交付数记录；自今年 6 月底启动规模交付以来，已累计交付 11,371 台；小鹏 G3 单月交付 1,492 台，环比增长 59%，创 2020 年新高。

11 月 12 日，小鹏汽车 Q3 财报公布，公司首度实现毛利转正。继财报公布后，小鹏汽车美股由 32 美元附近涨至最高 74 美元，创上市后新高。

注：小鹏汽车创立于 2015 年，何小鹏是 UC 优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁，现担任小鹏汽车联合创始人、董事长兼 CEO；夏珩、何涛两位小鹏汽车联合创始人，毕业于清华大学汽车工程系，两人此前在广汽研究院负责新能源汽车和智能汽车控制系统的开发工作，夏珩现担任联合创始人、董事、总裁，何涛现担任联合创始人、董事、高级副总裁；顾宏地博士，前摩根大通亚太区投行主席于 2018 年 3 月加盟小鹏汽车，担任小鹏汽车副董事长、总裁。