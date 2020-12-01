LG 化学将中国工厂产能提升一倍，以满足特斯拉需求

据报道，消息人士透露，韩国企业 LG 化学将把其在中国的电池芯产能提升一倍以上，从而满足其主要客户美国电动汽车制造商特斯拉的需求。中国是当前全球最大的汽车市场，特斯拉当前正在这里努力提升汽车产量和交付量。

两位知情人士表示，LG 化学是特斯拉上海工厂 Model 3 的电池供应商。LG 化学未来还将用其在中国和韩国生产的电池，供应给特斯拉的德国和美国工厂，这意味着该公司在特斯拉供应链中的地位将进一步提升。

此前，作为 LG 化学的主要客户，特斯拉宣布将大规模锁定电池芯供应，从而其为全球生产扩张计划提供支持。特斯拉希望在全球范围内快速提升其销量，当前世界各国政府都在大力推广电动汽车，希望用电动汽车替代传统燃油汽车，以解决空气污染问题。

消息人士称，LG 化学已经在今年早些时候，在韩国增加了更多的生产线，主要为了满足特斯拉美国工厂的需求。此外，据一位不愿意透露身份的知情人士透露，特斯拉还曾要求为其美国工厂供货的日本松下公司也开始为上海工厂供应电池芯。这位消息人士说道：“特斯拉没有足够的电池芯，因此 LG 化学要将其中国的产能提升一倍以上。”

特斯拉的增长，对 LG 化学、松下以及中国电池制造商宁德时代来说，是一个利好消息，今年 9 月份，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）透露了该公司将提升电池芯采购量的计划。

然而尽管如此，马斯克还是表示，电池供应依然将出现短缺，并宣布特斯拉计划自己生产成本更低的电池芯，而这一计划可能会伤害供应商的定价能力。

一位 LG 化学公司的发言人表示：“我们正在继续扩大圆柱形电池电芯的产能，以应对汽车制造商不断增长的需求，但我们无法就具体某个客户发表评论。”

本周二，LG 化学的电池业务完成剥离，成为了独立的部门。该公司在今年 10 月时表示，将在 2023 年之前将圆柱形电池的产能提高三倍，达到 60 千兆瓦时，但该公司并没有提到特斯拉，也没有披露其他细节。

特斯拉没有立即对此消息发表评论。松下公司拒绝发表评论。

当地政府上周表示，在未来一年中，LG 化学将投资 5 亿美元，在南京工厂内将 21700 电池芯的产能提高 8 GWh，21700 电池芯是特斯拉车辆中所使用的一种电池芯。但是当地政府并未透露 LG 化学南京工厂当前的产能。两名消息人士透露，该计划的内容包括将生产线的数量从 8 条提升到至少 17 条。

与宁德时代一样，LG 化学也为特斯拉上海工厂所生产的 Model 3 电动轿车供应电池芯。特斯拉上海工厂去年投产，当前年产能为 25 万辆。此前的报道显示，特斯拉当前的目标，是从明年开始在上海工厂内生产 Model Y 电动 SUV，2022 年时，Model Y 的年产能也将达到 25 万辆。

一位消息人士透露，每辆 Model Y 需要使用 4416 节电池芯，而 LG 化学每条产线每个月最多可以生产 700 万节电池芯。因此，计算结果显示，LG 化学在南京的 17 条生产线每年最多能满足 32.3 万辆汽车的需求。

在 Model Y 投产之初，LG 化学将成为国产 Model Y 的唯一电池芯供应商。宁德时代没有立即对此发表评论。

当前特斯拉还正在德国柏林建设工厂，在工厂建成并投产之后，LG 化学中国工厂还将为特斯拉柏林工厂供应电池芯。如果特斯拉想要在德国当地自己生产电池，他们需要获得相应的许可。