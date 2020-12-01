何小鹏回应网友称 “小鹏汽车名字土”：最初想叫 “橙子汽车”

12 月 1 日下午消息，近日，小鹏汽车创始人在知乎 “为什么许多国外品牌以创始人名字命名我们觉得高大上，而中国品牌以创始人命名却难接受？”问题下，就 “小鹏汽车”名字由来作出回答。

何小鹏表示， 新品牌在创立初期，总希望有一个喊得响的名称，能在起步阶段获得良好的市场认同。“小鹏汽车”最早的名称叫 “橙子汽车”，但是好几个商标、名称已经被占用注册了，独独给 “小鹏汽车”留下了空白。

鉴于此，联合创始人夏珩来征询过他的意见，问 “能否就叫小鹏汽车”。起初何小鹏疑虑重重，但他觉得如果能够有幸能够加入一个新的赛道，甚至引领一个新的时代，“这是创业最大的魅力所在，也是最令人兴奋的事。”

因此，何小鹏决定并说服大家使用这个名字。

以下为全文，来自何小鹏知乎回答：

感觉这个问题为小鹏汽车而设，我来回答再适合不过。

过去一段的时间里，小鹏汽车的同学们收到不少朋友关于如何取一个好名字的建议，在此首先向大家表示感谢。大家的关注和支持，是小鹏汽车不断前行的动力。今天，正好借此机会，我也和大家一起聊聊我对品牌名称及企业发展的看法。

在答题之前，我想先分享关于 “小鹏汽车”这个名字来由的故事：

6 年前，小鹏汽车刚成立时，我们相信汽车赛道的变革即将开场，科技与智能将赋予汽车不一样的产品和用户体验，从而极大改变人们的生活方式与出行习惯。同时一群目标明确、冲劲十足的年轻人，他们的激情和热血，想要改变未来汽车的梦想打动了我，我成了他们的天使投资人。当时身在场外，幕后递送弹药和局外摇旗呐喊，是我所担当的主要工作与角色。

新品牌在创立初期，总希望有一个喊得响的名称，能在起步阶段获得良好的市场认同。不瞒大家说，“小鹏汽车”最早的名称叫 “橙子汽车”，但是当我们准备了好几个商标、名称准备注册时，才发现很多好的名字已经被占用注册了，独独给 “小鹏汽车”留下了空白。当时联合创始人夏珩来征询过我的意见 “能否就叫小鹏汽车”。说实话，当时我是有顾虑的，跟家人们商量后也一致反对：作为投资人，起到的作用应该是帮忙不添乱，最大的忌讳是最后把自己连钱带人都投了进去。

在汽车工业的百年发展史上，把对企业和产品有过卓著功勋贡献的人名作为品牌命名的例子有很多，比如大家现在熟知的丰田、本田、福特、奔驰戴姆勒、标致雪铁龙…… 这些如今我们耳熟能详的汽车品牌，都来源于各自品牌历史上的人名。当时我想，国外品牌能做的，为什么我们中国品牌不可以？

其次我投资过许多创业项目，但小鹏汽车无疑是最昂贵的一次。很多人都知道，创业九死一生，在我看来甚至是九十九死一生。但如果能够有幸能够加入一个新的赛道，甚至引领一个新的时代，我觉得这是创业最大的魅力所在，也是最令人兴奋的事。当押注上代表了个人声誉的名字，为迎接智能汽车时代的到来摩拳擦掌时，说明我已经准备 All in 大干一场了，即便因此注定会面临不少争议——荣誉和压力往往结伴而行。

最后我说服了自己，也说服了家人：小鹏汽车，就是为开启未来智能出行生活而生的。

创业从来没有坦途，有的只是与崎岖相伴却依然奋勇向前的人和事。敢 All in，才会赢！

故事说完，回到正题。

两年前，在小米集团赴港上市前夕，我曾经写过一封公开信《小鹏汽车是谁？小鹏汽车为什么而奋斗？》，回应我在创业路上的贵人、导师和朋友雷军雷总写的《小米是谁，小米为什么而奋斗？》。我在信里写到：“小鹏汽车期望通过创新、高科技的产品和服务，去改变和创造我们的未来出行生活，让每个人的出行更美好，更智慧。利用科技进步去普惠每一个人，让每个人可以更轻松驾驭自己的生活，让出行更智慧便捷。这就是我们一直往前的动力，也是我们的奋斗目标。”

这与雷总所期望 “科技创新进步带来的利益被大众轻易共享，让每一个人都能轻松享受科技带来的美好生活”一脉相承：真正用心造好产品，普惠科技成果进而改变生活，同样是小鹏汽车的价值观。

当时，小鹏汽车的首款量产智能汽车小鹏 G3 还没上市交付，今天，我们带来了小鹏 G3 和 P7 两款逐渐为市场所认可的智能电动汽车产品，通过软件全栈自研的高投入，让自动辅助驾驶和智能座舱更便捷地服务于出行生活。智能汽车不再是不落地的 PPT，总有踏实做事的人拼尽全力让它看得见、摸得着、用得上。

我认为，产品实力的高低，才是决定一个品牌高低的终极因素，而不单纯取决于一个符号或者一个名字。

过去，一提到国产自主品牌的名字，不少人下意识地会把它们排在进口和合资品牌的后面，似乎 “国产”“自主”这些词，天然就与质量不好、技术不行、甚至格调不高等等划了等号，这里面有部分历史遗留造成的原因——毕竟我们国家现代产业发展的历程起步晚。那么问题来了，站在企业角度，我们该如何打好这一场中国品牌翻身仗呢？

近几年科技制造圈里的小米和华为，不仅通过自身的技术和产品实力赢得了国内外市场的认可，同时也提升国人自信心。小鹏、蔚来、理想等代表的造车新势力们，也正是拿着各自的智能汽车产品，去逐渐影响和改变国内甚至海外人们对行业的传统认知。

一个响亮的品牌名称当然是一个加分项，但核心离不开过硬的技术研发、高品质的产品体验以及良好的服务体系。从长远的角度来看，企业的发展更重要的是它的产品、服务或者说是理念价值观，能否成就这个品牌在市场大众的心理认知和定位。

作为一家科技企业，小鹏汽车将继续加大技术研发投入，探索更多前沿科技并极力量产化，为更多用户提供更好的智能出行产品与服务，从而引领智能汽车及出行生活的新潮流，向全球化步伐迈进。我始终坚信，产品的科技能力是最能够全球化的。无论是小鹏汽车，还是它的英文名 XPENG ，只要我们坚持在产品的科技智能和制造的品质工艺上做到足够好，最终这个品牌一定会让消费者知道你、相信你、记住你并且认可你。

同时随着更多的中国产品和品牌不断走出国门，会有越来越多中文名字的品牌走向全球，小鹏汽车希望能够把握住汽车产业百年不遇的大变革机遇，通过不断的科技探索，炼好内功，最终成功地让 XPENG 成为中国制造的国潮代表之一，走出中国推向全球。那时候相信我和小鹏汽车全体同学，以及所有支持我们的鹏友都会非常开心。

期待这一天的到来。