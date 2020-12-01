金山办公 WPS 2021 年度更新：发布 5 款协作产品，升级多屏、云、AI、内容和协作

12 月 1 日消息，在 WPS 「CHAO」办公大会上，金山办公将宣布公司全新战略 “协作”，同时发布 “金山表单、金山会议、金山日历、金山待办、flexpaper”5 款协作产品。金山办公表示，金山办公面向个人和组织的办公套件初具规模，协作战略将在金山办公旗下所有产品落地。

在发布会上，金山办公核心产品 WPS 同时宣布 2021 年度更新。通过将 5 个协作产品全面植入 WPS。WPS 的产品战略关键词，从原来的 “多屏、云、AI 和内容”升级到 “多屏、云、AI、内容和协作”。

WPS 同时还新推出了金山图片设计、OFD 二款新办公组件，并新引入办公内容服务万得智能数据。至此，WPS 容纳了包括文字、表格、演示、PDF、流程图、脑图、图片设计等多个办公组件。

金山办公 CEO 章庆元表示，就下载量而言，WPS 已经成为移动互联领域比肩微信、淘宝、美团的超级应用入口，WPS 的月活跃用户达到 4.5 亿。

金山办公同时宣布，基于协作战略，除了赋能内部的核心产品，还会继续秉持开放的理念服务外部合作伙伴。目前，包括阿里、百度、腾讯、华为、字节、360 和京东等在内的科技巨头，均接入了金山办公提供的文档处理能力。