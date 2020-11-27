谷歌套件出手，iOS 用户可免费编辑微软 Office 文档

IT之家11月27日消息 外媒ytechdecisions报道，现在你可以在iOS设备上免费查看Office文档，但要想在iOS版Office上编辑文档，你需要登录微软账号，并订阅Office 365以获得更大的屏幕尺寸支持。

现在，谷歌已经为使用Google Workspace的公司介入了一个解决方案。

IT之家获悉，谷歌软件套件现在支持编辑以下扩展名的Office 文档：.doc、.docx、.dot、.xls、.xlsx、.xlsm、.xlt、支持宏的Excel文件、.ppt、.pptx、.pps和.pot。

该功能可在iPad、iPhone以及Macbook上使用，还支持评论等协作功能。

谷歌在博客中表示：“Office编辑将取代Quickoffice(有时被称为Office兼容模式)，后者的功能和协作能力更为有限。”

这一改进应该会让谷歌Workspace用户更容易与世界其他地区的用户进行互通，因为世界其他地区已经对微软Office进行了标准化。

该功能适用于Google Workplace Essentials、Business Starter、Business Standard、Business Plus、Enterprise Essentials、Enterprise Standard和Enterprise Plus客户，以及G Suite Basic、Business、Education、Enterprise for Education和Nonprofits的客户，以及Google个人账户用户。