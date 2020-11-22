麒麟软件公布首批信创常用应用列表：腾讯 QQ、微信、WPS Office 2019 在列

IT之家11月22日消息 众所周知，操作系统在信创领域中占据着主导地位，没有操作系统的安全和创新，整个信创产业将成为无根之木。而操作系统作为基础软件，其生态繁荣程度是检验市场接受和用户认可的重要标准。

IT之家获悉，近日，麒麟软件公布了首批适配应用软件列表，近200项常用软件可在麒麟操作系统上安全稳定运行，应用涵盖办公、社交、娱乐、杀毒等，可充分满足用户日常需要。

目前已经适配列表：

腾讯课堂（网页版） 腾讯QQ 腾讯御点政企版V2.1 微信 企业微信 蓝信7.0 政务钉钉协同办公客户端信创版V1.2.0 福昕阅读器 福昕OFD版式办公套件软件V8.0 CAJViewer WPSOffice2019forLinux专业版办公软件V11 永中OfficeV2019 永中OfficeV2016 数科OFD文档处理软件【简称：OFD软件】V3.0 点聚OFD版式软件V3.0(点聚OFD版式文档处理系统V3.0) 泰山Office办公软件V3.0 网易有道词典 讯飞输入法 迅雷下载 火狐浏览器 猎豹浏览器 QQ浏览器 奇安信浏览器V1.0 红莲花安全浏览器V5.0 龙芯浏览器1.9.0.1（64位） 向日葵远程控制客户端软件[简称：向日葵客户端] 优酷视频 阿里旺旺（网页版） 麒麟刻录 麒麟影音 360云盘（适配中） 360压缩V1.0.0.1012 360杀毒V1.0 360安全卫士V1.0.0.1015 360安全浏览器V10 美图秀秀 信源豆豆Linkdood V5 金山杀毒软件 金山词霸V1.2 金山安全防病毒系统V9.0 金山终端安全系统V9.0 搜狗输入法企业版软件V2.0 华宇拼音输入法信创版软件V2.3 数科OFD阅读器 书生阅读器V2.0 书生电子签章系统V2.0 书生电子签章系统（涉密专用计算平台版）V3.0 书生OFD版式软件V3.0 EasyDF指静脉认证管理软件V3.2.2 iSignature电子签章V8.2 信安世纪签名系统NetSignCNGforLinuxV1.0.49.4 麟卓安卓兼容运行环境V4.0 超图跨平台全功能桌面GIS软件(iDesktopX10i) 方正公文制作软件V1.0 方正电子文件归档与电子档案管理系统V1.0 方正电子文件管理系统V1.0 方正电子签章系统V5.2 方正博通数字档案管理平台V5.0 方正版式阅读器软件1.0 方正CEB版式文档阅读器系统V1.0 杰思猎鹰主机安全响应系统V5.0 东华安全**应用支撑平台V1.0 东华安全**电子公文处理系统V2.0 东华IT综合监控系统V4.0 臻善智慧政务云平台V4.1 会捷通麒麟终端软件V1.0 智慧干训软件及双核全国产快速开发云框架DreamOne 梦创双杨国产化协同办公软件 盈高入网规范管理系统ASMV5.2 天智嵌入式实时数据库管理系统V2.0.1 远桥运维监控平台V2.0 安天智甲终端防御系统V3.0 天融信桌面云系统V3 品高基础架构云资源管理软件V8.0 方正电子公文交换系统V4.0 新点政务协同大平台软件V9.0 超越云（CYECV2、CYCCV2、CYCVV5） 海泰智能密码钥匙HaiKey3000 超越云[简称:CYCloud]（包括边缘云CYECV2、中心云CYCCV2、桌面云CYDCV5） 天融信超融合管理系统V3 华宇即时消息协作系统V5.0 公文智能排版与校对系统V2.0 小鱼优道Linux麒麟客户端V1.0 小鱼易连Linux麒麟客户端V1.0 泛微协同商务软件E-cologyV9.0 中科智灵一体化智能开发平台V4.0 应用云推送管理系统软件V1.0 时代亿信终端安全登录系统V3.0 时代亿信水印与溯源系统V2.0 时代亿信电子文档安全管理系统V3.0 时代亿信安全增强电子邮件系统V3.0 多功能信息采集系统V1.6.3.0 成册扫描影像系统V4.0.2.0 ZJCA证书助手V1.0.0 UNISXCloudDVM桌面虚拟化平台（简称UNIS云桌面软件）V1.0 火星舱数据保护系统V6.0 KingSuperSCADA高端工业自动化监控组态软件[简称：KingSuperSCADA]V1.0 长城软件基于“自主安全体系”的智慧办公系统（简称：gOffice）V1.0 应用云生态平台V4.0 一体化云办公安全管理支撑平台V3.0 条码识读引擎NLS-N1产品 条码识读引擎NLS-EM3296产品 条码识读引擎NLS-EM2037产品 涉密信息集中管控系统V5.0 集中文印安全管控系统V5.0 非涉密终端保密监管系统V2.3-正式版 iSecureCenter综合安防管理平台V1.4 鸣榜国产政务系统平台V2.0 干部工作信息化系统V1 干部档案数字化管理系统V1.0 中安源电子签章系统V2.2 致远协同管理平台软件V8.0 致远G6-N政务协同管理软件V5.0 致远A8-N协同管理软件V8.0 新国腾应用虚拟化推送软件V1.0 网络安全边界防护管理系统V1.0 恒银科技金融自助设备驱动服务软件[email protected]_V1.0.0 恒银科技金融自助设备跨平台软件[email protected]_V1.0.0 方正畅印打印控制器系统V1.0 PNS信创终端运维管理系统V2.0 零壹桥平台V1.0.0 联软主机监控与审计系统V5.0 金格电子签章系统V8.2 智慧帮远程V1 重通服协同办公系统V1.0 新型泄密溯源取证系统V2.5 云信达eCloud Data Master云数据管理系统软件V3.2 安辰计算环境免疫平台V3.0 会通无纸化会议系统-客户端V1.01 会通无纸化会议系统-服务端V4.33 热璞数据库V2.5 铁路企业办公信息系统V1.0 奇安信网神终端安全管理系统V8.0 网络安全应急指挥系统V1.0 水晶一体化云应用平台V6.5 卫士通电子文档安全管理系统(涉密专用计算平台版) V4.5 云嘉安全隔离与单向导入系统GZ-188C501 纳税服务综合管理系统V1.0 协同办公系统V10.0 嘉诚智能政务办公平台V4.0 凌动内容与资源管理平台 USTCHCS高可信分析工具集 智慧帮视频会议V1.0 北信源终端安全登录系统V1.0 北信源主机监控与审计系统V1.2 北信源打印刻录监控与审计系统V6.6 “一机两用”监控及设备资源管理系统（国产操作系统版）V6.8 远望网络接入控制系统V1.0（NACS）-3200 智能无纸化会议系统V1.2 安宁闪邮安全增强邮件系统V6.0 安宁VMX安全增强电子邮件系统V2.0 安宁NGS安全增强邮件系统V4.0 奥威OurwayBI大数据可视化平台V1.0 辰信领创防病毒系统V7.0 中国软件信创领域支撑平台V4.5 中软信创电子档案管理系统V1.0 中软信创电子公文交换系统V3.0 中软信创门户系统V4.0 中软信创网站管理系统V1.0 紫光恒越XCloud SVM虚拟化管理平台 亚信安全端点安全管理系统 ESM V8.0 Tengine（lite V1.0） 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一） 应急管理综合应用平台V3.0 中孚身份鉴别系统V4.0 中孚主机监控与审计系统V6.0 友虹版式阅读软件V2.0.0 JEECMS内容管理系统V10 信创“三重一大”会议决策与监管系统v1.0 信创全数据通用填报系统v1.0 融云IM企业版1.6.10 国产麒麟无纸化会议客户端软件V4 国产麒麟无纸化会议投屏主机软件V4 瑞星虚拟化系统安全软件2.0 瑞星ESM下一代网络版V3.0 瑞星ESM防病毒系统（通用单机版）V3.0 瑞星ESM防病毒系统（专用网络版）V3.0 瑞星ESM防病毒系统（专用单机版）V3.0 GEOWAY Atlas空间大数据基础框架V3.0 WE.office协同办公管理平台软件 V8.0 乾云桌面虚拟化系统V5.0客户端软件 USTCHCS高可信分析工具集 服务厅综合管理系统V1.0 办税服务智慧调度平台V1.0 智慧政务服务综合管理系统V1.0 办税服务综合管理系统软件V1.0 天融信终端威胁防御系统V1 美亚TPR融合应用平台V5.0 亿榕协同办公系统V1.0

官方介绍，目前，麒麟软件已经拥有1000家以上国内外主流生态企业，超11000款硬件认证和5000款软件认证，生态合作软硬件产品数量超过16000款。本次公布的上述列表，是麒麟操作系统首批支持的国内常用热门应用。