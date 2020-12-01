中国铁路：银西高铁开始试运行，预计 12 月底开通运营

IT之家12月1日消息 据中国铁路发布，12 月 1 日 8 时整，D55203/55202 次动车组列车从银川站缓缓驶出，标志着银川至西安高速铁路（简称银西高铁）正式进入试运行阶段，预计 12 月底具备开通运营条件。

11 月份以来，银西高铁甘宁、陕西段分别进行了运行试验测试，先后完成了运行图参数测试、故障模拟和应急救援演练、按图行车、满图行车等多项试验内容。

试运行阶段涵盖初步验收、安全评估两项重要工作，其间通过动车组列车试跑，对银西高铁各专业设备进行全面验收评估，满足高速铁路安全、稳定运营要求，为正式开通运营提供科学依据。试运行期间使用的列车，与正式开通运行的列车基本一致，不同的是，试运行期间是模拟办理客运服务（非售票）。

IT之家获悉，银西高铁北起宁夏回族自治区银川市，与银川至兰州高铁银川至吴忠段并线至吴忠市，向东南经甘肃省庆阳市、陕西省咸阳市，至陕西省西安市，线路全长 543 公里。银西高铁是我国 “八纵八横”高速铁路网包头（银川）至海口通道的重要组成部分，也是重要的扶贫工程。

银西高铁开通运营后，银川到西安的列车运行时间将由 15 个小时缩短至 3 个半小时左右，宁夏正式接入全国高铁网。