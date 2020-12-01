特斯拉首席设计师 Franz 同中国媒体分享 Model 3、Cybertruck 设计理念

从第一台 ModelS 原型车，到尚未交付的 Cybertruck，现任特斯拉首席设计师 Franz von Holzhausen 参与了 Tesla 全部车型设计。

2012 年，Franz 设计的 Model S 下线，这台车完全有别于当时的其他燃油车，以柔和而富未来感的线条，赢得了首批特斯拉车主的青睐，并帮助当时这家初创电动车公司进入成长的 “快车道”…… 在 2021 年即将在中国量产的 Model Y——这台 “跨界”SUV 上，你能清楚地感受到 Franz 想要强调并延续下去的标志性设计语言。我们甚至可以预见，如果马斯克愿景中的 “可持续能源计划”成为传奇，这位天才设计师也必将伴随 Tesla 成为传奇。

12 月 1 日，TechWeb 等媒体受邀参加特斯拉首次举办的线上 T-talk 分享会，与特斯拉首席设计师 Franz von Holzhausen 进行了一场远程对话。

图，Franz 于线上与北京、上海、广州三地媒体沟通

Q：特斯拉的设计理念是什么？您在设计过程中灵感往往来自于哪些方面？

Franz：总体来说，特斯拉没有具体的设计理念来限定特斯拉车辆的外观设计。你可以看到 Cybertruck 的设计非常独特，可以说它其实是打破了很多大家可能认为的特斯拉设计原则。我觉得好的设计是要漂亮的、隐形的，而且要效率高、能解决问题，且解决问题的方式让人很放心。

· 比如 ModelS/3/X/Y 车型，你可以看出很多相似的设计。这是我们刻意为之的，背后的原则是要让车辆看起来很漂亮的同时，也要符合空气动力学原理，让车辆行驶变得更加高效，这样可以降低风阻，我们还要考虑到用更少的电池达到更大的行驶里程。

· 其次我们希望让我们的设计理念可以在所有的特斯拉产品上落地，这非常强调的就是效率。此外我们会用第一性原理，将一些工程设计的原则融合在我们的设计理念上，这样可以让我们用最好、最简单的方法来让设计理念真正落地。

· 在设计灵感方面，举例来说，像 ModelS 的设计灵感，其实是我们把 Model S 看成一个运动员。运动员的体格和外形非常讲究效率，没有任何肌肉是多余的。所以我们设计产品时，一方面设计要有吸引力，一方面要符合空气动力学效率。此外，我们希望车辆的尺寸不是非常大，可以更方便停车，但是内部空间又非常大，这样坐在车里感觉非常舒适。ModelX 这个鹰翼门也是有关效率和美观。

Q：说到 Model X，当时设计鹰翼门的灵感在哪里？

Franz：当时 Elon 和我在讨论，怎么能让这辆车非常方便。像 SUV 这种车型，有时候第二排、第三排乘客上下车不方便。一般车门有两种打开形式，一种是传统的推拉门，需要更大的开门空间，一种是侧滑门，两者都不那么方便。所以我们就要好好想一想怎么上下车比较方便，不占地方，且尽可能拥有最大开口。

所以我们思考可以在车顶设置一个支点，让车门往上打开。于是我们设计了鹰翼门，让车门的打开空间更大，且不占地方，让乘客进入第三排更加方便，同时这个车门开启的时候又非常炫酷。

Q：Model 3 的内饰极简程度令人惊叹，也有人会因为设计过于简单误认为简陋，您如何评价 Model 3 的设计？

Franz：在设计 Model 3 时，我们思考了三个问题：我们希望车辆的内饰设计有一些创新，让车辆变得更高效；我们认为自动驾驶是趋势，所以我们在思考未来的内饰设计变化趋势如何；我们在重新思考如何让乘客在车里拥有更佳体验。

而将这三点结合在一起来看，我们会发现很多传统车的设计，硬件、镀铬金属等很快就会看起来老旧，我们想做到永不过时的设计，给用户空间感，让用户真正可以关注整个车机系统。

所以我们做出了这种设计，其中最关键的是车机系统能够不断改进、升级，包括用户在车内和屏幕之间互动的体验，都可以升级。而其他内饰是我们让它刻意不要那么明显。可升级的车机系统和极简风格，可以让车辆的设计永不过时。

此外 Model 3 的内饰有很多让我们非常骄傲的地方：

整车无真皮：我们在车辆内饰中没有用到任何的动物皮毛，所以我觉得哪怕是这种合成的皮革，看起来也可以非常高级；

隐藏式出风口：在 Model 3 上你们看不到传统的出风口，整个隐藏式出风口的设计是非常特别的，这是独一无二的，我们看到很多人都是想尝试这种设计，但是目前还没有做到；

玻璃天窗：我们在思考如何把 ModelS 里非常好的元素，把它做的小一点，用在 Model3 中。

因为从某种意义来看，Model 3 很像小的 ModelS。例如我们把 Model S 的玻璃车顶用在 Model 3 上，使得第二排座位上面是玻璃车顶，营造非常宽阔、比实际空间更大的视觉效果，这是非常独特的；

总体来说，Model 3 的整体设计会很简约、时尚、空间大，而且它看起来独一无二，且永不过时。

Q：你觉得在设计方面，Model 3 哪部分最有挑战？

Franz：我们做任何一个项目总会去挑战自己，到底什么是解决问题最好的方法，什么是能够打造最好体验的最好方法，所以每一部车都有它自己的挑战。Model3 是针对全球市场的，我们希望 Model 3 可以满足不同地区乘客、驾驶员的需求，不管中国、美国、欧洲，还是其他地方，这本身就是巨大挑战。

此外，当我们设计 Model 3 时，发现它的结构与其他内燃机汽车完全不一样，它还有一块电池，这是我们的另外一个挑战。有趣的是，在我们设计完这台车后，我们发现这台车拥有更多有用的空间，有前备厢，还有包括储藏格，这样让整车更加灵活。

总之每一个项目都有挑战，我们是想办法可以做到最好，将产品做到最好，解决这些挑战。

Q：说到挑战，我想到了去年发布的 Cybertruck，它更像是一个探索火星的汽车，您的设计灵感是来自哪里？

Franz：其实我们考虑做皮卡已经很久了，我们也尝试了各种各样的解决方案，想办法去解决纯电动皮卡遇到的挑战，并且希望可以做的非常好，希望有非常大的影响力。

在美国，福特、雪佛兰、克莱斯勒、道奇等厂商在皮卡市场很强，特斯拉想要进入皮卡市场很难。不过，这些皮卡车长得差不多，几乎五六十年都没有什么改变，很传统，我觉得这里是有机会的，可以打破一些常规，通过我们解决问题的方法，和独特的想法打造出全新的皮卡样式。

首先我们认为皮卡应该是非常强悍、耐用、粗犷的，可以应对各种各样的问题，但现在皮卡外面的涂层很脆弱。所以我们希望皮卡要有一个非常耐用的外观和非常强的外骨骼，要非常非常耐用，不可能把它弄坏的。于是我们想到了不锈钢，但是不锈钢很难成形。我们又去想怎么样可以设计最简约的外观，于是我们就去参考其他的一些车，包括战斗机，再看其他的一些交通工具，这些成了我们的灵感来源。

所以大家能看到，现在 Cybertruck 选的材料并不是特别容易成形，所以我们要从别的地方汲取一些灵感，走一些不同寻常的形状，这样可以用上这种材料，而且看上去非常简洁，很有线条感，也是浑然一体的；所以我觉得这是一个非常好的方式，让大家看到其实皮卡不一定是按照 70 年以来固定的模式设计，皮卡也可以做的非常不一样，而且同时不牺牲任何它所有的功能。

Q：皮卡车型在美国比中国更有人气，那 Cybertruck 是为专门为美国市场生产的吗，有没有考虑到中国市场？

Franz：我们设计并没有要专门针对哪一个市场。

大家知道，在皮卡的销售当中，美国一直是最大的一个市场，在美国它的销量是非常大的。但我们如果是要设计的话，我们肯定是考虑到它能不能有一些特征，能在全球重要的大市场上都可以用到，我们希望它可以走向全球。

Q：你们有没有专门针对中国市场做过一些考虑？

Franz：中国市场一直是我们重点考虑的一部分。我们的目标是，能够在中国做造型设计、工程设计，并且能够推出针对中国市场的一个车型，我们会为之努力。

Q：特斯拉现在的设计主打屏幕交互操作，而在中国语音交互逐渐成为主流，特斯拉这个领域有什么新的规划？

Franz：我们一直是在持续改进的。我们并不是说向市场推出来一辆车，让它在市场一直做下去。而是我们会听取所有人的反馈，然后不断反思，不断改进设计。

我们听到的一个反馈是，我们在互动交互上可以做得更好。

Q：关于未来的产品设计有可以透露的信息吗？包括 Cybertruck 会用到一些特别的材料，可以给介绍下吗？

Franz：当然希望有所突破，我们在设计每一个产品的时候，都是希望做到同类最佳。

但是 Cybertruck 用的，不一定是我们下一个车马上可以适用的。比如 Cybertruck 可用的，但是对于 Model3 和 ModelY 来说不一定是适用的。

我们会分别看每一个产品，看看每一个产品上有哪些最佳的决策，最佳的可行设计方案，都是围绕具体的产品来展开的。我们希望可以做到每一个产品都是围绕它的一个最大的效率来展开，我们的确有一些项目，真的很希望以后有机会和大家分享。

Q：特斯拉其实不只是一个汽车产品，更多像一个科技产品。您有没有受到汽车行业以外的启发？

Franz：我们一直都会关注汽车行业的发展趋势。无论是设计层面，还是思维层面，我们面临的挑战都在于如何打造出未来产品。我们现在设计出的产品可能未来两年才会生产出来，而到那时候看，现在的设计有可能在两年之后就不适用了，就不是一个非常好的解决方案了。

时尚行业就有这样的例子，某个想法现在看挺好的，但是等到生产出来的时候，发现这个已经是过去式了，没有人要穿了。因此，我们会去看这些趋势是怎么样的，但是我们不想拘泥于别人做的事，我们的目标是克服生产方面的挑战，想找到完美解决方案。当然，我们也会关注各类行业的设计情况，包括航空航天领域。其它行业给予我们的启发在于，让我们努力思考未来我们应该怎么做，而不是一味看别人怎么做。

Q: 您是怎么和工程师去合作，去实现您的设计的？能不能举一些例子？

Franz：首先，特斯拉是依靠团队在运转，而并非某一个人。我们已经逐步建立起了一个非常优秀的团队，如果不靠这个团队，我们所做的工作就不可能实现。特斯拉的很多想法或方向来自于马斯克本人，他拥有很多的创新想法和解决方案，因此可以给予我们很多启发。作为设计师，我们团队希望设计出最酷的、最创新的产品，所有人都希望参与在内。马斯克也在不断推动我们，让我们想出超越极限的解决方案，想一些别人想不到的东西、未来非常需要的东西，而这些往往需要一个团队通力协作。

如果没有工程专家、生产制造方面的专家，我们就没有办法实现我们的想法创意。我们提出精彩的想法创意，然后和优秀的工程师及生产团队合作，以此打造出颠覆式创新的特斯拉产品。对此，非常感谢可以和这么多团队成员一起合作，这是一种非常独特的经历，相当于不同的部门、不同的学科进行互动，然后通过快速决策，来实现我们的目标和愿景。

Q：还有 Cybertruck 和 Model 系列车型有非常大的差异，这种变化是如何产生的？

Franz：我们希望用一个新的生产方式打造一款既坚固耐用，也让大家印象深刻、让大家非常想了解的产品。消费者第一次见到 Cybertruck 时，觉得它虽然看起来简洁但非常有个性，这点在我们看来非常重要。Cybertruck 将生产、工程和设计结合在一起，让你见到它的第一眼，尽管不会说这个车很美，但会认为它非常有吸引力，想去好好看一下这个车到底是怎么回事。

整体来说，Cybertruck 设计简约、性能高效，整个材质能够给予它比其它普通卡车更好的性能。它拥有宽阔的装载空间，比同尺寸的车做得更好。自动驾驶技术的加持下，可大大缓解驾驶者的疲惫感。设计 Cybertruck 是一个很有挑战的项目，我们需要做到新颖、独特，需要大胆。因此，我们必须满怀信仰。因为我们独特的诠释方式，最后设计出来的 Cybertruck 拥有三角形造型，让大家觉得非常有吸引力。（完）