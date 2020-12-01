中国联通启动磁盘阵列集采测试

来自中国联通官方消息显示，中国联通日前正式开启新一批磁盘阵列产品测试。设备测试合格将作为后续 “2020-2021 年中国联通磁盘阵列集中采购投标”和磁盘阵列公开招募资格审查通过的必要条件，参加测试的供应商仍需满足后续招标和招募资格审查中的其他有关资质等要求。

为保证测试工作的公开、公平、公正性，中国联通将依据测试规范对磁盘阵列设备进行测试，以期定性、定量测试出待测磁盘阵列设备的规格属性、可管理性、可靠性、稳定性、基本性能、应用性能、兼容性等指标，为中国联通项目建设中磁盘阵列设备的采购提供技术依据，服务于后期磁盘阵列选型采购、设备上线、运维等相关工作依据。

此次测试主要依据以《中国联通磁盘阵列设备测试规范》为基础进行测试。参与测试的产品必须为已成熟商用的磁盘阵列产品； 产品相关软件版本及补丁必须为公开发布的正式商用版本。此外，参测设备需满足本次测试配置要求和典配要求。

公告显示，本次测试由中国联合网络通信有限公司委托中讯邮电咨询设计院有限公司郑州分公司承担测试全部工作。本次测试属收费测试，具体费用将依据机房、供电、人力等因素核定，并由测试单位收取。参测厂家需在测试开始前与测试单位签订《测试委托协议》，并缴纳测试费用（具体协议内容及收费标准请详询测试单位联系人）。无论测试结果是否合格，该测试费均不退还。