亚马逊：今年假日购物季为公司历史上规模最大的一次

据报道，亚马逊周二表示，今年的假日购物季是其历史上规模最大的一次，因为新冠病毒疫情迫使更多的人上网购物。

亚马逊今日在一篇博客文章中称，今年消费者很早就开始为亲人购买礼物和季节性商品。需要指出的是，在亚马逊销售额直线上升的同时，许多依赖实体店的零售商却在苦苦挣扎。

亚马逊表示，今年受欢迎的商品包括新款 Echo Dot 智能音箱，以及露华浓（Revlon）的一步式吹风机 One-Step Hair Dryer 和 Volumizer Brush 刷子。

亚马逊全球消费者业务 CEO 杰夫 · 威尔克（Jeff Wilke）表示：“在这个与以往不同的节假日（因为疫情），顾客仍然希望给亲人们购买一些划算的礼物，或者给自己买点额外的东西。”

“我们很高兴能在整个节日期间帮助传递微笑，也感谢我们在世界各地的客户、员工和销售伙伴，感谢你们让这个节日成为我们迄今为止最大的节日，感谢你们现在和全年为支持我们的社区和彼此所做的一切。”

亚马逊并未披露其在 “黑色星期五”或 “网购星期一”的实际销售数据，这两个日子通常是该公司假日购物期最繁忙的日子。

华尔街投行 Truist Securities 预计，在今年假日季的每一美元消费支出中，亚马逊将攫取其中的 42 美分，高于去年的 36 美分。

Adobe Analytics 数据显示，美国购物者在 “黑色星期五”的网购消费额为 90 亿美元，低于其预期的 103 亿美元。而 “网购星期一”的销售额将达到 108 亿美元至 127 亿美元，同比增长 15% 至 35%。