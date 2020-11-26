亚马逊黑五巅峰 72 小时：全场低至 3 折、全年超低价

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真黑五领券立减、多买多省

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部分好价单品

• 西数5TB P10游戏驱动器便携式外置硬盘驱动器，与PS4 Xbox One PC和Mac兼容WDBA3A0050BBK WESN，黑色

搭载HDD机械硬盘，主要定位于游戏外置存储，可用于PC、PS、XBOX等设备。采用黑色设计，铝合金外壳，并有USB 3.2 Gen 1 Micro B接口，最大传输速度可达140MB/s。售价629.74元，加税费到手价为691.11元包邮，点此购买。京东自营报价999元。

• BOSCH 博世 0603672702 数码激光测距仪

使用Zamo激光测量仪可精确，轻松地测量长达20 m的距离。售价245.33元，加税费+运费到手价290.6元，点此购买。（Prime商品满300元包邮/Prime会员包邮）。



• Logitech 罗技 G Astro A50 游戏耳机

自带内置USB声卡的多功能基座控制台、支援MOD套件更换、经过Audio V2声学技术的调校并支持软件设定、支持杜比7.1环绕声、支持无线连接。售价1717.55元，加上156.3元税费，合计1873.85元，比国行低约600元，点此购买。京东旗舰店报价2499元。

• Panasonic 松下 S500W 真无线降噪蓝牙耳机

采用高性能双重混合降噪，耳机配备的前反馈麦克风和后反馈麦克风，与捕获噪声的数字处理和模拟处理相结合。环境音模式一键切换，通话音质UP，配备了两个麦克风，并通过波束成形技术，消除回音、通话杂音，实现清晰的通话质量。续航约19.5小时，充电15分钟约可以70分钟，IPX4级防水，5种不同尺寸的天然硅胶耳塞。含税到手价为727.25元，点此购买。天猫旗舰店报价1498元。

• SanDisk 闪迪 Extreme UHS-I microSDXC 储存卡 1TB

拥有超大1TB容量，符合V30视频速度等级，具有不错的运行速度，可拍摄4K超高清视频，可提供160MB/s读取性能和100MB/s写入性能。另外，该卡符合A2标准，可将程序安装在储存卡上运行，程序加载会具有不错的表现。售价1213.14元，含税到手价为1326.74元，点此购买。京东自营同款报价2399元。

• Synology 群晖 DS920+ 四核心4盘位 NAS网络存储服务器

DS920+针对更高需求的企业用户，搭载Gemini Lake-R系列处理器，标配硬件级加密，可在不降低传输速度的情况对数据进行加密。含税到手价3258.79元，点此购买。京东自营同款报价4680元。

• Western Digital 西部数据 Elements 桌面硬盘 12TB

支持USB3.0及2.0传输，同时还可为手机等设备充电，兼容 Mac 系统。外形简洁大气，垂直放置，背部带有散热格栅，在同等容量硬盘中绝对算得上便携。含税到手价为1343.36元，点此购买。国行My Book类似款京东自营报价1999元。

• Seagate 希捷 Expansion 新睿翼 桌面外置硬盘HDD 16TB

背面接口采用Micro USB 3.0接口，硬盘内部通道走的是SATA 6Gb/s。硬盘需要AC额外供电，硬盘一侧拥有直立贴脚可以直立使用。含税到手价2011.02元，点此购买。国行类似款14T京东自营报价2499元。

• Belkin 贝尔金 USB-C多媒体集线器

有 2 个 USB A 接口、1 个 USB C 充电接口、1 个 HDMI 接口、1 个千兆以太网端口和 1 个 SD 卡接口，其中充电功率高达60W，HDMI接口支持[email protected] Hz。到手价331.41元包邮包税，点此购买。京东自营同款698元。

• OLYMPUS 奥林巴斯 E-M10 MarkIII 微单双镜头套机

定位中端，外观设计与键位排布都延续了OM-D系列的传统。招牌的双波轮得到了保留，优化的机身握持手柄使得小巧的机身也能够拥有不错的握持感。售价3202.97元，含税到手价3502.35元，点此购买。京东自营同款4599元。

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