苹果 Apple Pay 正式上线金陵通（交通联合）

IT之家12月2日消息 今日起，苹果Apple Pay 正式支持金陵通，用户可以使用 Apple Pay 快捷交通模式便捷出行，在南京乘坐公交、地铁、轮渡和有轨电车。这是 Apple Pay 快捷交通卡在中国⼤陆地区支持的第 12 个城市，继北京、上海、深圳、广州、苏州、厦门、天津、⻓沙、石家庄、常州、⻄安之后。

IT之家获悉，用户需要使用安装 iOS 14 或更新系统的 iPhone 6s 或后续机型，或者使用安装 watchOS 7 或更新系统的 Apple Watch Series 3 或后续表款。

通过 Apple Pay 快捷交通卡，通勤者不用再单独拿出实体卡，只需将 iPhone 的顶部或Apple Watch 的显示屏靠近检票口扫描器中心处附近，即可通过 iPhone 或 Apple Watch 享受快速进站体验。整个体验不需要使用面容 ID、触控 ID 或密码进⾏认证，也无需唤醒或解锁设备或者打开任何 App。

目前，苹果 Apple Pay 已经上线了上海交通卡、京津冀互联互通卡、厦门 e 卡通、天津互联互通城市卡、岭南通 · 羊城通、江苏一卡通 · 苏州、深圳通、长沙潇湘卡、燕赵通卡、长安通卡、金陵通卡等。