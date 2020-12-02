嫦娥五号成功着陆，并传回着陆影像图

IT之家 12 月 2 日消息 从国家航天局获悉，12 月 1 日 23 时 11 分，嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面西经 51.8 度、北纬 43.1 度附近的预选着陆区，并传回着陆影像图。

▲嫦娥五号探测器动力下降过程降落相机拍摄的图像

▲嫦娥五号探测器软着陆后降落相机拍摄的图像

据央视新闻报道，12 月 1 日 22 时 57 分，嫦娥五号着陆器和上升器组合体从距离月面约 15 公里处开始实施动力下降，7500 牛变推力发动机开机，逐步将探测器相对月球速度从 约 1.7 公里 / 秒降为零。期间，探测器进行快速姿态调整，逐渐接近月表。此后进行障碍自动检测，选定着陆点后，开始避障下降和缓速垂直下降，平稳着陆于月球正面风暴洋的吕姆克山脉以北地区。着陆过程中，着陆器配置的降落相机拍摄了着陆区域影像图。

嫦娥五号成功着陆后，着陆器在地面控制下，进行了太阳翼和定向天线展开等状态检查与设置工作，将正式开始持续约 2 天的月面工作，采集月球样品。

IT之家了解到，12 月 1 日凌晨 4 时 40 分，在科技人员精确控制下，嫦娥五号探测器组合体顺利分离。嫦娥五号的着陆点将是月球西北部的风暴洋。风暴洋是月球最大的月海，此前人类探测器从未到达这里。相较于人类已获得月球样品的静海和丰富海，风暴洋年龄约 32 亿至 40 亿年，是一个更年轻的区域。

11 月 24 日 4 时 30 分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约 2200 秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

嫦娥五号任务计划实现三大工程目标：一是突破窄窗口多轨道装订发射、月面自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、月球样品储存等关键技术，提升我国航天技术水平；二是实现我国首次地外天体自动采样返回，推动我国科学技术重大进步；三是完善探月工程体系，为我国未来开展载人登月与深空探测积累重要的人才、技术和物质基础。