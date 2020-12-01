IT之家 12 月 1 日消息 根据央视新闻的消息，嫦娥五号探测器成功在月球正面预选着陆区着陆，并传回着陆影像图。接下来，嫦娥五号将正式开始在月面采样，时间持续两天，预计将采集 2 千克左右的月球样品。

IT之家了解到，今日凌晨 4 时 40 分，在科技人员精确控制下，嫦娥五号探测器组合体顺利分离。嫦娥五号的着陆点将是月球西北部的风暴洋。风暴洋是月球最大的月海，此前人类探测器从未到达这里。相较于人类已获得月球样品的静海和丰富海，风暴洋年龄约 32 亿至 40 亿年，是一个更年轻的区域。

11 月 24 日 4 时 30 分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约 2200 秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

嫦娥五号任务计划实现三大工程目标：一是突破窄窗口多轨道装订发射、月面自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、月球样品储存等关键技术，提升我国航天技术水平；二是实现我国首次地外天体自动采样返回，推动我国科学技术重大进步；三是完善探月工程体系，为我国未来开展载人登月与深空探测积累重要的人才、技术和物质基础。