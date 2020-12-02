小米集团：将在下午一点恢复交易

IT之家 12 月 2 日消息 今日上午，小米集团发布公告称，公司股份和债券于 2020 年 12 月 2 日上午九时零一分起于香港联合交易所有限公司主板短暂停止买卖，以待刊发有关根据一般授权发行可换股债券以及配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份的公告。

随后，小米集团公告，建议根据一般授权发行可转换为小米集团 B 类普通股的 855,000,000 美元于 2027 年到期的零息有担保可换股债券及；配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份。将在周三（今日）下午一点恢复交易。

IT之家了解到，小米集团公司股份（证券代号为 01810）和债券（证券代号为 40209）于 12 月 2 日上午九点零一分起短暂停止买卖。与该公司有关的所有结构性产品也已同时短暂停止买卖。

此前，彭博社报道称，小米集团将增发 10 亿股股票，价格区间为 23.7-24.5 港元 / 股。发行条款显示，小米将以配股方式出售 10 亿股票，最多融资 32 亿美元。

11 月 24 日，小米集团公布的 2020 年第三季度业绩显示，收入达人民币 722 亿元，同比增长 34.5%；经调整净利润 41 亿元，同比增长 18.9%。